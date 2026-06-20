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Dobro je vedeti: grozljivke nižajo vašo vibracijo

Dokumentarci o resničnih zločinih niso nedolžna zabava. Prispevajo k občutkom tesnobe, depresivnim mislim in strahu.
Bolj zavestno izbirajmo, kaj gledamo. FOTO: Gremlin/Getty Images
Bolj zavestno izbirajmo, kaj gledamo. FOTO: Gremlin/Getty Images
M. B. Z.
 20. 6. 2026 | 15:15
1:33
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Stvari, s katerimi se obdajamo, neposredno vplivajo na našo energijo, razpoloženje in splošno počutje. Opuščanje določenih navad z nizko vibracijo nam lahko močno spremeni vsakodnevno počutje. Včasih naš um celo poskuša opravičiti navade z nizko vibracijo in si izmišlja ustvarjalne izgovore, toda v resnici nam je brez njih bolje. Če iščemo načine, kako si dvigniti energijo, opustimo stvari, da si izboljšamo mentalno, čustveno in telesno energijo.

Predvsem nas motijo nasilne in vznemirjajoče medijske vsebine. Morda mislimo, da so intenzivni trilerji, grozljivke ali dokumentarci o resničnih zločinih samo nedolžna zabava. Toda imajo subtilen vpliv na podzavest, prispevajo k občutkom tesnobe, depresivnim mislim in celo strahu.

Čeprav lahko privlačen naslov in zanimiva sličica o resničnih zločinih vzbudita radovednost, lahko podzavestni stres, ki ga to ustvari, in izpostavljenost temni plati človeka ostaneta z nami še dolgo po koncu oddaje. Več gledamo takšne vsebine, bolj čutimo težo negativnosti. Bolj zavestno izbirajmo, kaj gledamo. Izbirajmo spodbudne, navdihujoče ali pomirjujoče vsebine, ki podpirajo mirnejše stanje uma.

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