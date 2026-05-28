Dobro je vedeti: kaj so astrološke deklinacije

Gre za meritev severno in južno od nebesnega ekvatorja. Sončeva deklinacija določa letne čase in posredno zodiakalna znamenja. Tudi ostale planete je mogoče gledati na ta način, nekateri gredo severno in južno mnogo prek Sončeve deklinacije. Tak položaj astrologi imenujemo OOB, Out of bounds ali 'zunaj meja', ker so zunaj Sončeve meje.

Sončeva deklinacija je vidna skozi odnos Sonca do nebesnega ekvatorja. 21. 3. ob pomladanskem enakonočju je Sonce poravnano z nebesnim ekvatorjem, torej na 0 stopinj deklinacije, 21. 6. je od njega najbolj oddaljeno, na severno stran pride na 23,5 stopinje severne deklinacije, enakonočje je 23. 9., ko se Sonce poravna z ekvatorjem, pride na 0 stopinj, potem se od njega oddaljuje, tokrat proti jugu, 21. 12. je od njega najbolj oddajen na južni strani, na 23,5 stopinje južne deklinacije. Podobno kot Soncu lahko tudi ostalim nebesnim telesom določimo deklinacijo, oddaljenost severno ali južno od ekvatorja.

Paralela je pojav, ko sta dva planeta na isti stopinji deklinacije (orbis 1 stopinja). Ima naravo konjunkcije in njen vpliv je odvisen od tega, kateri planeti se povezujejo. Če gre za dva benefika, to nosi spodbudno energijo in prinaša priložnosti za materialno rast in srečo v ljubezni. Če gre za paralelo dveh nezdružljivih planetov, slika ni najboljša. Kontraparalela povezuje dva planeta, ki imata isto stopinjo, vendar sta eden na južni, drugi na severni strani. Orbis je enak. Ima podobno naravno kot opozicija, tako prinaša trenja in težave pri usklajevanju in odnosih.