Dobrodejna kopel: voda odnese stare vzorce, čustva in energijo, ki ni več naša

Topla kopel, ki jo pripravimo po dolgem dnevu, ni le razvajanje. Je ena najmočnejših energijskih praks. Voda ima svojo zavest. Zna sprejeti, očistiti in odnesti vse, kar nas pritiska, teži ali vleče nazaj. Ko stopimo vanjo z namero, postane kopel ritual, ki zdravi dušo, ne le telesa. Ko se potopimo v toplo vodo, začutimo, kako se napetost počasi topi. Toda na energijski ravni se dogaja veliko več. Iz nas se začnejo izpirati vzorci, ki jih nosimo leta, strahovi, stara žalost, zamere, preobremenjenost, misli, ki nam ne dajejo miru. Voda jih nežno razpusti, kot bi spirala staro barvo, ki jo je čas prilepil na našo kožo.

Kopel je prostor, kjer lahko spustimo, kar ni naše. Voda deluje kot most med vidnim in nevidnim. Ko se zavemo, kaj želimo odvreči, začne delovati še hitreje. Pri tem si pomagamo z vizualizacijo. Ko se usedemo v vodo, zapremo oči in si predstavljamo, da iz našega telesa kot temni dim izliva vse, kar nas teži. Voda ga sprejema brez obsojanja. Ob vsakem izdihu si predstavljamo, da iz nas polzi energija iz preteklosti, stare zgodbe, ki ne sodijo več na našo pot. Včasih že po nekaj minutah začutimo olajšanje – kot bi se nekaj končno odlepilo.

Afirmacije, ki jih izrečemo v kopeli, delujejo močneje: Spuščam energijo, ki ni več moja. Voda odnese moje strahove, jaz pa se vračam vase. Z vsakim vdihom se polnim, z vsakim izdihom se čistim. Dovoljujem si biti lahka in nova. To niso le stavki – so kode za energijsko preobrazbo. Ko jih izrečemo v vodi, jih ta odnese tudi na raven, ki je ne vidimo, a jo čutimo: na raven vibracije. Kopel lahko spremenimo v ritual: dodamo sol, ki odpre energijo, eterično olje, ki pomiri srce, ali kristal, ki okrepi namero. A najpomembnejši element smo mi – naše dovoljenje, da spustimo. Ko stopimo iz kopeli, je občutek vedno enak: lažji korak, svetlejša misel, več prostora v prsih. Kot bi voda odplaknila stare verige in nas pustila čiste, tihe, obnovljene. Voda ve, kako nas odnesti naprej. Samo dovoliti ji moramo.