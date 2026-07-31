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Dom napolnimo z lepimi spomini, seveda brez pretiranega kopičenja

Ko redno skrbimo za notranji mir, se razširi po bivališču. Tako se vsak dan znova oskrbimo z energijo.
Naj ne bo le prostor, kjer živimo, ampak zatočišče, kjer najdemo ravnovesje. FOTO: Zero Creatives/Getty Images
Naj ne bo le prostor, kjer živimo, ampak zatočišče, kjer najdemo ravnovesje. FOTO: Zero Creatives/Getty Images
M. B. Z.
 31. 7. 2026 | 22:02
1:36
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Naj bo naš dom odsev nas samih. Obdajmo se s predmeti, ki imajo za nas poseben pomen, nas navdihujejo ali osrečujejo. Ko se odločamo, ali bomo neko stvar obdržali ali odstranili, se vprašajmo: Ali v nas vzbuja lepe spomine? Ali nas navdaja s prijetnimi občutki? Ali nas razveseli vsakič, ko jo pogledamo?

Slike, knjige, drobni spominki, umetniška dela, družinske fotografije in drugi osebni predmeti lahko ustvarijo topel dom, poln pozitivne energije. Seveda brez pretiranega kopičenja.

In čeprav bi moral biti ves dom prostor, kjer se dobro počutimo, je lepo, če imamo kotiček, namenjen samo nam. Ni pomembno, ali gre za celo sobo, majhen kotiček ob oknu ali udoben naslanjač – pomembno je, da tam najdemo mir. Vzemimo si vsak dan vsaj deset minut samo zase. Ta prostor lahko uporabimo za: meditacijo, branje, jogo, pisanje dnevnika, ustvarjanje ali preprosto za nekaj minut tišine.

Naše zatočišče

Ko redno skrbimo za svoj notranji mir, se ta počasi razširi po vsem domu. Takrat naš dom ni več le prostor, kjer živimo, ampak postane zatočišče, kjer se vsak dan znova napolnimo z energijo, najdemo ravnovesje in se resnično počutimo doma.

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