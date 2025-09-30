Drugo spoznanje Celestinske prerokbe prinaša drugačen pogled na zgodovino

Drugo spoznanje Celestinske prerokbe, rokopisa, ki so ga v seriji knjig Jamesa Redfielda junaki našli v Peruju in prinaša duhovne modrosti, pravilneje razlaga zgodovino, saj namesto civilizacijskih dosežkov presoja preteklost s stališča, kaj so ljudje v določeni dobi čutili in mislili. Šele ko dojamemo njihovo resničnost, lahko uvidimo, kje v razvoju civilizacije smo in kam gremo.

Razumeti moramo, kaj se je dogajalo v preteklosti, kako se je razvijal naš pogled na svet. Resničnost srednjega veka so npr. določali cerkveni dostojanstveniki, ki so vplivali na človeški um. Ustvarili so resničnost, ki postavlja njihovo zamisel o božjem načrtu za človeštvo v središče življenja, kar je veljalo za vse družbene sloje. Trdili so, da je smisel življenja večno pogubljenje ali odrešenje. Vendar v tem preizkusu ljudje niso sami, saj niso usposobljeni določati svojega položaja. To dela duhovščina, ki razlaga Sveto pismo in govori, ali delajo stvari prav ali narobe.

Za odgovor, kje smo in kam gremo, se moramo ozreti v preteklost. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Vsi življenjski pojavi so bili ujeti v ta pogled – vse od nevihte ali potresa do uspešnega pridelka ali smrti ljubljenega človeka določa volja boga ali zloba hudiča. V 14. in 15. stoletju se je začelo vse sesuvati. Martin Luther je pozival k prelomu s papeškim krščanstvom. Ker je bila duhovščina pokvarjena, so zahtevali konec njene vlade nad človeškim umom.

Širi zavest o zgodovinskem času

A po tem so ljudje ostali v negotovosti, zmedeni in izgubljeni, čeprav se je prevrat nadaljeval. Prej sta bila za vse odgovorna Bog ali hudič, nato je bilo treba vse na novo opredeliti. Ko so dokazali, da se Sonce in zvezde ne vrtijo okoli Zemlje, je človeštvo izgubilo mesto v središču božjega vesolja.

Novejše obdobje se začne s to zavestjo. Duh demokracije se stopnjuje. Nihče več ne sprejema definicij vesolja, ki temeljijo na domnevah ali svetopisemski veri. Izgubili smo gotovost, a nismo hoteli tvegati, da bi kakšna nova skupina nadzirala našo resničnost. Občutka izgubljenosti v svetu smo se otresli tako, da smo se vrgli na osvajanje Zemlje in izkoriščanje njenih virov, da bi izboljšali svoj položaj.

Naša usmerjenost se je spremenila v obsedenost. Izgubili smo se v ustvarjanju gospodarske varnosti, da bi nadomestili duhovno, ki smo jo izgubili. Prizadevanje, da bi oblikovali lagodnejši slog preživetja, je postalo edini razlog življenja.

Drugo spoznanje širi zavest o zgodovinskem času, opozarja, naj ne opazujemo svoje kulture le z zornega kota lastnega življenja, temveč v perspektivi tisočletja. Razodeva našo obsedenost in nas dviga nadnjo.

Čas je, da se prebudimo in znova pretehtamo, zakaj smo tu. Naš obsedeni gon po iskanju udobnejšega življenja je onesnažil naravne sisteme planeta, ki so tik pred razpadom.

Ozaveščanje je neizogibno. Počasi se prebujamo v nekaj drugega. Če se človek poveže z energijo in je zbere dovolj, se začnejo naključni dogodki dosledno ponavljati. O povezovanju z energijo govorijo vsa Celestinska spoznanja. Vsako moramo odkriti sami, da lahko začnemo delovati drugače.