  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNA MODROST

Drugo spoznanje Celestinske prerokbe prinaša drugačen pogled na zgodovino

Drugo spoznanje Celestinske prerokbe pojasnjuje težnjo po materializmu. Pravi tudi, da je prišel čas, ko se prebudimo.
Včasih je našo realnost določala duhovščina. FOTO: Nando Castoldi/Getty Images
Včasih je našo realnost določala duhovščina. FOTO: Nando Castoldi/Getty Images
M. B. Z.
 30. 9. 2025 | 17:12
3:33
A+A-

Drugo spoznanje Celestinske prerokbe, rokopisa, ki so ga v seriji knjig Jamesa Redfielda junaki našli v Peruju in prinaša duhovne modrosti, pravilneje razlaga zgodovino, saj namesto civilizacijskih dosežkov presoja preteklost s stališča, kaj so ljudje v določeni dobi čutili in mislili. Šele ko dojamemo njihovo resničnost, lahko uvidimo, kje v razvoju civilizacije smo in kam gremo.

Razumeti moramo, kaj se je dogajalo v preteklosti, kako se je razvijal naš pogled na svet. Resničnost srednjega veka so npr. določali cerkveni dostojanstveniki, ki so vplivali na človeški um. Ustvarili so resničnost, ki postavlja njihovo zamisel o božjem načrtu za človeštvo v središče življenja, kar je veljalo za vse družbene sloje. Trdili so, da je smisel življenja večno pogubljenje ali odrešenje. Vendar v tem preizkusu ljudje niso sami, saj niso usposobljeni določati svojega položaja. To dela duhovščina, ki razlaga Sveto pismo in govori, ali delajo stvari prav ali narobe.

Za odgovor, kje smo in kam gremo, se moramo ozreti v preteklost. FOTO: Fcscafeine/Getty Images
Za odgovor, kje smo in kam gremo, se moramo ozreti v preteklost. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Vsi življenjski pojavi so bili ujeti v ta pogled – vse od nevihte ali potresa do uspešnega pridelka ali smrti ljubljenega človeka določa volja boga ali zloba hudiča. V 14. in 15. stoletju se je začelo vse sesuvati. Martin Luther je pozival k prelomu s papeškim krščanstvom. Ker je bila duhovščina pokvarjena, so zahtevali konec njene vlade nad človeškim umom.

Širi zavest o zgodovinskem času

A po tem so ljudje ostali v negotovosti, zmedeni in izgubljeni, čeprav se je prevrat nadaljeval. Prej sta bila za vse odgovorna Bog ali hudič, nato je bilo treba vse na novo opredeliti. Ko so dokazali, da se Sonce in zvezde ne vrtijo okoli Zemlje, je človeštvo izgubilo mesto v središču božjega vesolja.

Novejše obdobje se začne s to zavestjo. Duh demokracije se stopnjuje. Nihče več ne sprejema definicij vesolja, ki temeljijo na domnevah ali svetopisemski veri. Izgubili smo gotovost, a nismo hoteli tvegati, da bi kakšna nova skupina nadzirala našo resničnost. Občutka izgubljenosti v svetu smo se otresli tako, da smo se vrgli na osvajanje Zemlje in izkoriščanje njenih virov, da bi izboljšali svoj položaj.

Naša usmerjenost se je spremenila v obsedenost. Izgubili smo se v ustvarjanju gospodarske varnosti, da bi nadomestili duhovno, ki smo jo izgubili. Prizadevanje, da bi oblikovali lagodnejši slog preživetja, je postalo edini razlog življenja.

Drugo spoznanje širi zavest o zgodovinskem času, opozarja, naj ne opazujemo svoje kulture le z zornega kota lastnega življenja, temveč v perspektivi tisočletja. Razodeva našo obsedenost in nas dviga nadnjo.

Čas je, da se prebudimo in znova pretehtamo, zakaj smo tu. Naš obsedeni gon po iskanju udobnejšega življenja je onesnažil naravne sisteme planeta, ki so tik pred razpadom.

Ozaveščanje je neizogibno. Počasi se prebujamo v nekaj drugega. Če se človek poveže z energijo in je zbere dovolj, se začnejo naključni dogodki dosledno ponavljati. O povezovanju z energijo govorijo vsa Celestinska spoznanja. Vsako moramo odkriti sami, da lahko začnemo delovati drugače.

Več iz teme

duhovnostduhovna modrostJames RedfieldCelestinska prerokba
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Božičnica ...

O sreči v podjetju.
Branko Babič30. 9. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Dostojanstvena smrt

Zakon, ki naj bi ljudem prinesel miren in dostojanstven konec, tako ostaja v politiko ujeta obljuba.
Gordana Stojiljković30. 9. 2025 | 22:25
22:07
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Vesela novica za ljubitelje športa! Naslednje leto bo Slovenija gostila izjemen dogodek

Prvenstvo stare celine bo prihodnje leto tako kot letos na vrsti po svetovnem prvenstvu.
30. 9. 2025 | 22:07
21:38
Bralci
TEST

Matematična naloga za tretji razred razburila starše. Bi jo znali rešiti? (FOTO)

Naloga iz učbenika je sprožila pravo spletno vojno med starši in učitelji. Eni trdijo, da je prezahtevna za devetletnike, drugi pa, da je ravno prav za razvijanje logike.
30. 9. 2025 | 21:38
21:27
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To so astrološki znaki, ki se najdlje jezijo in vedno maščujejo! Ste med njimi?

Verjamejo v karmo – a pogosto jo raje izvedejo kar sami.
30. 9. 2025 | 21:27
21:08
Bulvar  |  Zanimivosti
MINUTA ZA SMEH

Še preden se naučijo hoditi že povzročajo kaos, mamice vse posnele (VIDEO)

Smešna kompilacija malčkov in njihovih norčij je postala uspešnica na družbenih omrežjih.
30. 9. 2025 | 21:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Sanjate o novem domu? To morate vedeti

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brezplačni priročnik: kako do več samozavesti

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Trenutno največji slovenski energetski projekt

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Nimate časa? Tako boste hitro pripravili okusen obrok

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kaj je ena stvar, ki najbolj negativno vpliva na naše možgane?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Kdo bodo novi slovenski talenti?

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kje se bodo poznale podražitve?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki