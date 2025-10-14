Vedno sta dve plati kovanca, doživeti pa moramo obe. Tako se je na dušni ravni nekdo na primer odločil izkusiti življenje morilca, da bi imeli boljši vpogled v izkušnjo ubijanja, saj je bil v preteklem življenju žrtev, regresoterapevti pojasnjujejo karmično načelo. Z dušo, ki je v tem življenju vaša mama, ste lahko imeli mnoge karmične izkušnje iz preteklosti, od tega, da sta prizadeli druga drugo, do lekcije, ki jo zdaj učita druga drugo. Vse namreč potrebuje ravnovesje, in če ste bili v preteklem življenju uničevalni ali nepošteni, ste zdaj na drugi strani izkušnje.

Družinski vzorci se prenašajo od prednikov na nas. Lahko je bila na primer tema vaše babice, da je bila premehka, vedno skrbela za druge in postavljala sebe na zadnje mesto. Dedek je po drugi strani predeloval temo kajenja in alkoholizma. Na vašo mamo se tako lahko prenese tema mame žrtvovanja. To se lahko izraža kot pomanjkanje pozornosti, ljubezni do sebe in svojih otrok. Družinske tradicije se prenesejo naprej na natanko enak način. Vzdržujejo isti sistem in ohranjajo družinsko zavest na določeni ravni. Kot otrok svojih staršev imate tako dedno karmo, ki se je prenesla na vas. Lahko je mila, lahko pa izredno intenzivna v tem življenju.

Znaki, da nosite družinsko karmo, so, da ste najbolj duhovno razvita oseba in najbolj zavestna med sorojenci in starši. Morda ste se vedno počutili drugačne kot ostali družinski člani. Občutite velik prepad med tem, kar ste in kar so drugi in kako se vedejo. Včasih nepričakovano zbolite in imate občutek, da nosite težo vsega sveta na svojih ramenih. Nenehno ste zapleteni v bizarne družinske situacije. Morda prepoznate družinske vzorce svojih staršev in prednikov in jih razumete do te mere, da jih znate spremeniti.