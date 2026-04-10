Duhovna vodila olajšajo življenje

Ko se svet trese, se vedno znova vračamo k preprostim resnicam. Veliki duhovni učitelji nas ne učijo, naj pobegnemo pred napornimi izzivi, ampak se naučimo drugačnega pogleda nase. Buda nas spominja, da našo pot oblikuje um: kar mislimo, to hranimo, kar hranimo, to živimo. Budisti nas nežno vračajo v dih in sedanji trenutek, kjer se telo končno umiri in srce ne beži več. Lao Ce nas uči, da narava ne hiti, pa vendar vse dozori v pravem času. Tako tudi nam ni treba vsega rešiti danes. Eckhart Tolle pa opozarja: manj ko svojo bolečino lepimo na zgodbe v glavi, hitreje se preobrazi v zavest. Louise Hay nas opomni na nekaj, kar prepogosto pozabimo: ko se resnično sprejmemo, se spremeni tudi naš svet. Zato umirimo um, vrnimo se k dihu, ne prehitevajmo življenja, ne verjemimo vsaki strašljivi misli in ne zapuščajmo sebe. Včasih prav to najbolj zdravi.