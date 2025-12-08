Duhovni pomen praznikov

Prazniki nas vsako leto ujamejo v isti vrtinec. Nakupi, lučke, obiski, mize, pričakovanja. A pod vsem tem obstaja nekaj, kar čutimo skoraj vsi, tudi če tega ne znamo razložiti: v zraku je drugačna vibracija. Kot da se čas za hip zmehča. Kot da se med svetovi odpre tanjša zavesa. Zato prazniki niso samo tradicija – so portal.

Ko prižgemo sveče, ne vžgemo samo plamena. Vžgemo spomin. Na toplino, dom, prednike, na notranjo luč, ki jo med letom preglasimo. V ezoteričnem smislu prazniki nosijo energijo prehoda: zaključujemo cikluse, se poslavljamo od starega in vabimo novo. Ni naključje, da se v tem času toliko ljudi sprašuje, kaj si res želijo. Duša se oglaša glasneje, ko svet utihne.

Prazniki imajo tudi učinek ogledala. Kar je v nas, se pokaže. Če smo prazni, nas moti hrup. Če smo ranjeni, nas zabolijo družinske zgodbe. Če smo hvaležni, nas odprejo mali čudeži: vonj cimeta, glasba iz kuhinje, iskren objem.

Toda kako se lahko ob praznikih resnično povežemo s seboj? Najprej tako, da si dovolimo svetiti še mi – ne samo okrasje. Ne potrebujemo popolnosti, ampak prisotnost. Ko postavljamo smrečico, ko pripravljamo mizo, ko zavijamo darila, lahko vsako dejanje spremenimo v ritual. Zavestno vdihnemo in si rečemo: »To delam z namenom. To delam z ljubeznijo.«

Preprosta vaja, ki jo lahko naredimo kjer koli, zahteva, da zapremo oči in si predstavljamo tri plamene sveče. Prvi plamen postavimo v srce: to je hvaležnost. Spomnimo se ene stvari, ki nas je letos držala pokonci. Drugi plamen postavimo v trebuh: to je odpuščanje. Ne da bi opravičili, ampak da ne nosimo več bremena. Tretji plamen postavimo nad glavo: to je namera. Ne 'kaj hočemo', ampak 'kdo postajamo'. Na koncu vprašamo: Kaj bi naša duša želela, da letos končno slišimo? Pustimo, da odgovor pride kot občutek, ne kot razumska razlaga.

Prazniki so čas, ko se laže povežemo z nevidnim: s predniki, vodstvom, intuicijo. Če želimo, lahko na miren večer prižgemo svečo in v tišini izrečemo: »Hvala za varstvo. Prosim za jasnost.«