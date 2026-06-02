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DUHOVNOST

Duhovni učitelj ali mojster megle?

Ključno je, da prepoznamo, komu lahko zaupamo. Posebno pozorni bodimo na tiste, ki duhovnost mešajo s teorijami zarot.
Pravi učitelj nas vrača k sebi. Lažni nas veže nase. FOTO: Jason Hetherington/Getty Images
Pravi učitelj nas vrača k sebi. Lažni nas veže nase. FOTO: Jason Hetherington/Getty Images
M. B. Z. 
 2. 6. 2026 | 22:20
4:01
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Duhovnost bi nas morala umiriti in približati sebi. A v zadnjih letih se je v njej pojavilo tudi veliko megle. Med ezoteriki, terapevti, učitelji, astrologi, reikisti, jasnovidci in drugimi, ki imajo znanje, prakso in izkušnje, se namreč skrivajo tudi takšni, ki prodajajo strah, zmedo in občutek večvrednosti. Kako jih ločimo?

Pravi duhovni učitelj nas ne ponižuje. Ne potrebuje našega strahu, da bi se počutil pomembnega. Ne govori nam, da imamo prenizko zavest, ker mu ne verjamemo. Ne razglasi vsake svoje misli za kozmično resnico. Predvsem zna reči: »Tega ne vem.« To je morda ena največjih razlik med človekom s prakso in nekom, ki samo ponavlja, kar je včeraj prebral na spletu.

Tisti, ki imajo znanje, običajno govorijo mirno. Znajo razložiti, od kod prihaja njihova metoda, kje so se učili, koliko časa delajo in kakšne so meje njihovega dela. Ne obljubljajo čudežev čez noč. Ne zdravijo vsega, ne rešujejo vseh življenjskih težav. Razumejo, da ima duhovno delo svojo moč, a tudi svoje meje.

Nasprotno pri lažnih gurujih hitro zazvoni alarm. Eden prvih znakov je popolna gotovost. Oni vedo. Vsi drugi spijo. Če dvomimo, smo zmanipulirani. Če vprašamo za dokaz, nas utišajo. Če se ne strinjamo, nismo dovolj razviti. To ni duhovnost, to je nadzor. Še huje je, ko začnejo teorije zarot predstavljati kot dejstva, pri tem od sledilcev zahtevajo slepo zaupanje. Takrat ne gre več za iskanje resnice, ampak za hranjenje ega. Posebno pozorni bodimo na tiste, ki duhovnost mešajo s teorijami zarot. Govorijo stvari, ki se sesujejo že ob prvem resnem vprašanju. Povezujejo nepovezane dogodke, v vsem vidijo skrivne načrte, vsako uradno razlago razglasijo za laž, vsako dvomljivo objavo za razkritje stoletja. Če jim oporekamo, nismo več sogovorniki. Postanemo neprebujeni, programirani, prenizke vibracije ali ne na njihovi ravni zavesti. Oni so seveda poklicani. Vidijo, česar drugi ne. Oni vedo. Takšna drža ni znak globoke modrosti, ampak zaprtosti. Resnično znanje zdrži vprašanja.

Teoretiki zarot povezujejo nepovezane dogodke, v vsem vidijo skrivne načrte, vsako uradno razlago razglasijo za laž. FOTO: Marc Dufresne/Getty Images
Teoretiki zarot povezujejo nepovezane dogodke, v vsem vidijo skrivne načrte, vsako uradno razlago razglasijo za laž. FOTO: Marc Dufresne/Getty Images

Duhovnost, ki prepoveduje dvom, ni svoboda. Je past. Če nekdo vsako nelogičnost prekrije z besedami, da tega razumemo šele na višji ravni, se moramo vprašati, ali res gledamo modrost ali samo zelo spretno zapakirano zmedo.

Tudi kanaliziranje, energijsko delo in intuitivne sposobnosti so spolzek teren. Nekdo, ki resno dela na tem področju, ne bo vsakega stavka predstavil kot ukaz iz višjih sfer. Ne bo nam mahal z rokami in obljubljal, da je 'počistil karmo sedmih generacij', hkrati pa za to zahteval vedno več denarja ali občudovanja.

Pravi učitelj nas vrača k sebi. Lažni nas veže nase. Pravi nas spodbuja, da razmišljamo, čutimo in preverjamo. Lažni želi, da ubogamo. Pravi ne potrebuje kulta osebnosti. Lažni brez občinstva ne obstaja.

Zato bodimo pozorni. Vprašajmo, kje se je človek izobraževal, koliko izkušenj ima, kaj obljublja in kako se odzove, ko ga kdo kaj vpraša. Najbolj nevarni niso vedno tisti, ki govorijo nenavadne stvari, ampak tisti, ki nam vzamejo pravico do dvoma.

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