Duhovnost za vsakdanjo rabo: smo več kot opravki, računi in urniki

Duhovnost ni rezervirana za oddaljene samostane ali posebne priložnosti. Preobrat se zgodi, ko jo nežno vpletamo v vsakdanje življenje – med jutranjo kavo, v pogovoru, tišini večera. Duhovna praksa ni beg, temveč način, kako smo bolj prisotni v svetu.

Začnemo z jutranjo namero – preden posežemo po telefonu, trikrat globoko vdihnimo in si v mislih postavimo misel dneva: Danes bom pozoren. Nadaljujemo z mini meditacijo. Med hojo v službo vadimo zavedanje koraka – čutite tla pod seboj, zvoke, veter. Pri obrokih se za trenutek ustavimo in se zahvalimo hrani; občutek hvaležnosti spreminja vibracijo telesa.

Z malimi obredi spoštujemo življenje

Tudi čiščenje prostora lahko postane obred: prezračimo, prižgimo kadilo ali svečo, v mislih izrečemo, naj odide vse, kar nas obremenjuje. Ob nedeljah si vzemimo deset minut za refleksijo – zapišimo tri stvari, ki so nas razveselile, in eno, ki naj je česa naučila. To ni le zapis, ampak dialog z dušo. Če nas vleče k energijskim tehnikam, poskusimo dihalno vajo 4–6: vdih štiri sekunde, izdih šest. S tem pomirjamo živčni sistem in odpiramo srčno polje. Občutimo stik s sabo tudi pri vsakdanjih opravilih – ko pomivamo posodo, jo pomivamo z zavedanjem, ne v hitenju.

Duhovnost v vsakdanu pomeni, da z malimi obredi spoštujemo življenje. Da se spomnimo, da smo več kot opravki, računi in urniki. Ko to ozavestimo, se tudi navaden dan spremeni v sveti trenutek.