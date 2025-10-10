  • Delo d.o.o.
REINKARNACIJA

Duše lahko na ta svet pridejo same, a v tem primeru trpijo

Včasih se v življenju odločimo iti po drugi poti, popolnoma spremeniti scenarij.
Možnost, da se bo zgodil zastavljen življenjski scenarij, je 75-odstotna. FOTO: Primorac91/Getty Images
Možnost, da se bo zgodil zastavljen življenjski scenarij, je 75-odstotna. FOTO: Primorac91/Getty Images
M. B. Z.
 10. 10. 2025 | 05:20
3:31
A+A-

Običajno imamo v življenju nekaj sorodnih ljudi - tri, štiri iz svoje primarne dušne skupine, lahko pa tudi samo enega človeka. Včasih se duše odločijo tudi, da pridejo same in je to njihova lekcija. Seveda trpijo, a to so si zavestno izbrale. Ko na Zemlji srečaš 'svoje ljudi', sledi olajšanje, da si jih našel, in občutek domačnosti, sorodnosti, prepoznave. Pred tem imaš seveda lahko odnos s kom drugim, morda da odplačaš karmični dolg s to osebo, čeprav ni tvoja sorodna duša.

Z vidika reinkarnacije smo vsi rezultat svojih preteklih življenj, izkušenj duše na njeni poti. Duše večine ljudi na Zemlji nosijo pretekle karmične izkušnje, izjema so mlade duše in t. i. prostovoljci iz drugih dimenzij, ki so se prvič utelesili na Zemlji, da bi pomagali človeštvu.

Dve duši iz iste skupine se pred utelešenjem dogovarjata nekako takole: »Zadnjič se nisva tako dobro odrezala. Vrniva se in poskusiva znova. Tokrat bom jaz mož in ti moja žena ali pa mama in jaz tvoj otrok.« Vloge lahko menjamo, kakor želimo. Življenje je samo igra, iluzija. Ko ga živimo, se nam zdi resnično, toda v resnici samo igramo vlogo v gledališki predstavi. V njej smo producent, režiser, igralec in scenograf hkrati. Scenarij je bil sicer napisan vnaprej, a vedno znova ga lahko spremenimo. Že 'zgoraj' smo namreč sklenili pogodbe z drugimi o tem, v katerih vlogah bodo igrali, da nam pomagajo predelati čim več preostale karme.

Sorodne duše so lahko tudi prijatelji. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images
Sorodne duše so lahko tudi prijatelji. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

Ko smo v svetu duš in delamo načrte s sorodnimi dušami in vodniki, se nam zdi sicer vse optimistično, toda ko pridemo na Zemljo, planet svobodne volje, kjer vsak uresničuje svoj načrt, se stvari pogosto zapletejo. Poleg tega pozabimo na svoj načrt, ko se rodimo v telo. Pozabimo svoje pogodbe. Pozabimo, da je vse samo šola. Kajti če bi poznali vse odgovore, to ne bi bila preizkušnja, test.

Načrtovano torej nikoli ni vklesano v kamen! Vedno imamo tudi svobodno voljo. Vsi vpleteni se lahko odločijo spremeniti izid. Včasih se v življenju odločimo iti po drugi poti, popolnoma spremeniti scenarij. Pogosto se to zgodi na življenjskih prelomnicah, ki jih spremljajo tragični dogodki. Npr. umre nam partner in počutimo se izgubljene. Šele sčasoma odkrijemo, da moramo živeti z nekom, ki je naša sorodna duša, in izpolniti drugo poslanstvo.

Možnost, da se bo zgodil zastavljen življenjski scenarij, je 75-odstotna, pravijo regresoterapevti. Toda na Zemlji imamo tudi svobodno voljo in obstaja 10 odstotkov možnosti, da ne bo šlo po prvotnem scenariju, ampak po drugi poti z več ovinki, ki bo vodila do istega rezultata. Preostalih 15 odstotkov predstavlja možnost, da bo šlo življenje povsem v drugo smer. Če se boš nenehno odločal, npr. da nočeš biti v razmerju, ne boš opravil zadane si naloge za to življenje. In s tem ni z vidika duše nič narobe, le prihodnjič boš moral ponoviti lekcijo. Morda se boš odločil za partnerstvo z najbližjo sorodno dušo, da si ne boš spet premislil in se izognil učenju.

dušesorodne dušelekcijatrpljenjepotreinkarnacija
