Dušni dogovori so sklenjeni že pred rojstvom, a svobodno voljo imamo

Dušesi pred rojstvom izberejo starše in družino. O tem govorijo tudi številne starodavne kulture – ameriške staroselske, afriške, indijske, grške in tibetanske. Pred spočetjem oblikujemo predrojstni dogovor o prihodnji inkarnaciji, vključno z določenimi starši, krajem rojstva, časom, sorojenci in drugimi podrobnostmi. Ključna je kozmična pogodba: včasih duša sama odloči o podrobnostih, drugič vmes poseže višja sila, zlasti na podlagi karmičnih dolgov. Duša naj bi še pred vstopom v maternico vedela, katere večje življenjske dogodke bo doživela, čeprav se človek tega pozneje ne spomni. Duše doživijo več rojstev in se inkarnirajo v različna telesa. Karmični dolgovi pomenijo, da imamo manj izbire in smo poslani v življenje z določenimi lekcijami.

Zakaj bi si izbrali starše? Osnovni razlog naj bi bila učenje in evolucija. Družina naj bi bila temelj, ki močno vpliva na to, kako doživljamo sebe, druge in sprejemamo odločitve – zato naj bi bila izbira staršev tesno povezana z našim poslanstvom. Najprej se določijo lekcije, potem izberejo starši in družinski člani, ki so najbolj usklajeni z namenom duše. Ko prepozna bodoče starše, duša vzpostavi psihično povezavo, zlasti z materjo, in je do spočetja okoli njih prisotna kot energija. Dogovori naj bi vključevali tudi, kdo bo sorojenec in v kakšnem vrstnem redu se bodo rodili. Včasih sta pomembnejša kraj ali skupnost kot starši – npr. če mora duša razviti razumevanje, sočutje ali strpnost, se lahko rodi v okolju, ki ji najbolj jasno nastavi ogledalo.

Duša vzpostavi psihično povezavo z materjo in je pred spočetjem okoli nje prisotna kot energija. FOTO: Saundra Mouton/Getty Images

Pri dušni družini se z istimi dušami srečujemo v več življenjih: kot starši, sorojenci, učitelji, prijatelji, partnerji. A tudi druge duše se morajo strinjati, da se znova srečamo. Vloge se lahko tudi zamenjajo (hči postane mati v naslednjem življenju), da bi izkusili odnos z različnih zornih kotov in zdravili stare rane. Tudi če je del poti načrtovan, naj bi imeli svobodno voljo. Lekcija je lahko tudi, da se znamo oddaljiti od toksičnih odnosov. Za vse obstaja razlog, tudi če ga takoj ne razumemo, zato ne zanemarimo družine, ki jo imamo, ne gojimo zamer, ker se nezaceljene rane v odnosih ponavljajo, dokler jih ne predelamo. Tako se lahko vprašamo, katere lekcije nam kaže naša družina in kaj lahko sami naredimo drugače. Opazujemo, kje se v družini ponavlja ista dinamika (molčanje, krivda, odvisnost, pretirana odgovornost, tekmovanje), kdo nam najbolj pritiska na gumbe in kaj to sproži v nas. Vsak močni čustveni odziv je signal, da smo se dotaknili lekcije, ki jo še predelujemo. Toda predrojstni dogovori ne pomenijo, da moramo vse prenašati. Svobodna volja pomeni, da izberemo, ali bomo vzorec ponovili ali ga presekali. To lahko naredimo z mejo, odmikom, odpuščanjem (ko je varno) ali s tem, da ne igramo več vloge, ki so nam jo nalepili. Tako se dušni dogovor spremeni v odločitev, da živimo bolj zavestno.