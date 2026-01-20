Dva astrološka znaka, ki najpogosteje vztrajata v slabih zvezah: bojita se samote

Priznati si, da je zveze konec, je ena najtežjih stvari. A pri nekaterih astroloških znakih je ta korak skoraj nemogoč. Medtem ko drugi spakirajo kovčke takoj, ko se strast ohladi, sta ta dva znaka pripravljena leta in leta spregledovati rdeče zastavice, partnerjevo hladnost in tiho, globoko nezadovoljstvo, ki se počasi nabira. Zanju so prazen dom, tišina v stanovanju in prazna polovica postelje hujši kot stalni prepiri ali popolna odtujenost.

Tehtnica

Tehtnice najbolj plaši praznina, ki ostane, ko partner odide. FOTO: Jacob Wackerhausen, Getty Images

Tehtnice so znak partnerstva – njihova osebnost se pogosto oblikuje prav skozi odnos z drugo osebo. Zanje biti »samski« ni le slabši družbeni status, temveč osebni poraz. Ker obožujejo harmonijo in na videz lepe stvari, se bodo v slabi zvezi nadčloveško trudile, da bo na zunaj vse delovalo popolno, tudi če se znotraj vse že sesuva.

Tehtnica bo v toksičnem odnosu ostala tudi zato, ker jo straši sam proces prekinitve: odločanje, pogovor, rez. Najbolj pa jo plaši praznina, ki ostane, ko partner odide. Raje bo sprejela drobtinice pozornosti in življenje iz navade, prepričana, da se bodo stvari »še popravile«, samo da ji ne bi bilo treba sama v kino ali na večerjo. Njena neodločnost je pogosto le maska za strah: brez nekoga ob sebi včasih sploh ne ve več, kdo je.

Rak

Raki ne marajo tišine praznega doma. FOTO: Getty Images

Rak je zapečkarski do obisti – njegova »lupina«, torej dom in družina, sta zanj svet. Ko nekoga spusti blizu in z njim ustvari skupno rutino, ga ne vidi več le kot partnerja, temveč kot del svojega življenja, skoraj kot del sebe. Tudi če se odnos ohladi in tudi če je ranjen, bo Rak pogosto ostal, ker se težko sooči s spremembo rutine in izgubo občutka varnosti.

Zanj je navada skoraj sinonim za varnost. Strah pred samoto pri Rakih izhaja iz globoke potrebe, da za nekoga skrbijo in da nekdo skrbi zanje. Zato bodo raje prenašali čustveno zanemarjanje, kot da bi se morali spopasti s tišino praznega doma. Raki pogosto verjamejo v ljubezen »do groba« – a marsikdaj bi se morali vprašati: je to res ljubezen ali le strah pred tem, da bi začeli znova?

