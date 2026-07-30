Dva najbolj nevarna avgustovska datuma: pazite na denarnico in prihranke

Že v začetku meseca avgusta bo jasno, da stari vzorci ravnanja z denarjem ne bodo več učinkoviti in da bo napočil čas za drugačen pristop k upravljanju financ. Astrologinja Marina Skadi meni, da bodo največ uspeha dosegli tisti, ki bodo odločitve sprejemali trezno in na podlagi dejstev, ne trenutnih čustev. Kateri pa bodo ključni datumi in zakaj, razkriva portal Glossy.

Vstop Venere v tehtnico 6. avgusta bo prinesel več ravnovesja na področju financ in partnerskih odnosov. Lažje bo doseči dogovore, razrešiti nesporazume glede denarja in učinkoviteje organizirati družinski proračun. Sredi meseca se lahko pojavijo nepričakovane poslovne ponudbe ali priložnosti za dodaten zaslužek. Ugodni aspekti Urana z Merkurjem in Venero bodo spodbujali nove ideje, zato lahko en sam pogovor, sporočilo ali poslovni sestanek pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj kariere.

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Sončev mrk 12. avgusta bo prinesel prelomnico z vidika finančnih ciljev. Mnogi se bodo odločili zapreti staro poglavje, odplačati dolgove ali narediti prve korake do večje finančne neodvisnosti. Čeprav rezultati ne bodo vidni takoj, bodo odločitve, sprejete okoli tega datuma, vplivale na prihodnje mesece. Druga polovica avgusta bo zagotovila več jasnosti. Pogajanja bodo potekala lažje, urejanje dokumentacije bo hitrejše, nove informacije bodo pomagale sprejemati bolj premišljene poslovne odločitve.

Posebna previdnost med 16. in 18. avgustom

Astrologinja opozarja, da bo med 16. in 18. avgustom dodatna previdnost na mestu. Napeto razmerje med Marsom in Neptunom bo lahko krivo za napačne presoje, nejasne dogovore ali zavajajoče ponudbe. V tem času ne bo priporočljivo hiteti s podpisovanjem pogodb ali vlagati denarja v tvegane oziroma nepreverjene projekte. Ob koncu meseca bo čas za temeljit pregled finančnih navad.

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Mnogi bodo ugotovili, kje po nepotrebnem zapravljajo denar, katere obveznosti jih najbolj obremenjujejo in kaj bo treba za večjo finančno varnost spremeniti. Ko bosta 23. avgusta Sonce in 25. avgusta Merkur vstopila v devico, se bo poudarek premaknil na urejanje proračuna, dokumentacije in bolj racionalno upravljanje z denarjem. To bo odlično obdobje za načrtovanje prihodnjih naložb in sprejemanje dolgoročnih finančnih odločitev.

Lunin mrk bo razkril skrite izdatke

Konec avgusta bo zaznamovala še ena pomembna astrološka prelomnica. Lunin mrk v ribah 28. avgusta bo lahko razkril skrite izdatke, finančne napake ali obveznosti, s katerimi ste dolgo odlašali. Hkrati bo ponudil priložnost za opustitev slabih finančnih navad in vzpostavitev bolj zdravega odnosa do denarja. Posebej dober bo 30. avgust, ko bo ugodna povezava med Jupitrom in Saturnom združila optimizem in praktičnost. To bo odličen čas za dolgoročno načrtovanje ter postavljanje trdnih temeljev za prihodnjo finančno stabilnost.

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Kaj bo avgusta priporočljivo?

pripraviti podroben pregled osebnega ali družinskega proračuna,

odplačati dolgove in poravnati stare finančne obveznosti,

urediti dokumentacijo in pogodbe,

analizirati stroške ter zmanjšati nepotrebne izdatke,

sprejemati odločitve na podlagi dejstev in realnih ocen.

Čemu se bo bolje izogniti?

začetku velikih projektov v času mrkov,

impulzivnim finančnim odločitvam,

vlaganju v nepreverjene ali tvegane naložbe,

najemanju novih posojil in velikih finančnih obveznosti,

zanemarjanju opozorilnih znakov ali površni analizi.

Po astroloških napovedih bo avgust 2026 nagrajeval potrpežljivost, dobro organizacijo in premišljene poteze. Tisti, ki bodo svoje finančne načrte znali prilagoditi novim okoliščinam, bodo lahko postavili trdne temelje za bolj stabilno in uspešno prihodnost.