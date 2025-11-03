Egipčanski horoskop za november 2025: en znak bo blestel v sreči, uspehu in obilju

Egipčanski horoskop za november razkriva, kaj nas čaka v zimskih mesecih in napoveduje, da bodo Device ljubljenke vesolja – vse se jim bo odvijalo po načrtu.

Ta starodavni sistem napovedovanja, ki temelji na egipčanski astrologiji, razkriva, kateri znaki bodo doživeli razcvet v ljubezni, poslu in denarju ter komu bodo zvezde namenile izzive in lekcije.

Oven

FOTO: Thinkstock

Ovni vstopajo v obdobje močne energije. S svojim odločnim pristopom in naravnim vodstvom bodo uspešno vodili projekte in poželi odlične rezultate. V ljubezni jih čaka strast, finance pa ostajajo stabilne.

Bik

Biki bodo uživali v mirni, stabilni zimi. Njihov trud se bo na delovnem mestu obrestoval, še posebej pri dolgoročnih projektih. V ljubezni jih obdaja zaupanje in harmonija.

Dvojčka

Dvojčkom zima prinaša dinamično dogajanje in nepričakovane poslovne priložnosti. Njihov ljubezenski svet bo poln vznemirjenja, medtem ko se lahko finančno stanje izboljša z nenadnimi dobički.

Rak

FOTO: Anna Om, Getty Images

Raki bodo poglobili vezi s partnerjem in družino. Na delovnem mestu jih bo njihova čustvena inteligenca pomagala pri reševanju konfliktov. Denar ostaja stabilen, čustva pa močnejša kot kadarkoli.

Lev

Levi bodo zasijali na poslovnem in ustvarjalnem področju. Njihov pogum in drznost prinašata rast financ, medtem ko bo ljubezen polna strasti in navdušenja.

Devica

Device bodo zvezde tega meseca! Na vseh področjih jih čakajo pozitivne spremembe. Kariera se vzpenja z nepričakovanimi uspehi in priznanji – zlasti za tiste, ki začenjajo nove projekte.

Ljubezenske vezi postajajo globlje in bolj harmonične, samske Device pa lahko spoznajo osebo, ki jim bo popolnoma spremenila pogled na ljubezen.

Tehtnica

FOTO: Getty Images

Tehtnice bodo morale ta mesec pokazati potrpežljivost. Jasnost bo prišla – a postopoma. Na delu naj premislijo, preden sprejmejo odločitev, v ljubezni pa naj dovolijo, da se stvari razvijajo naravno.

Škorpijon

Škorpijoni bodo v novembru osvobodili vse, kar jih omejuje, da lahko sprejmejo tisto, kar jim resnično pripada. V ljubezni naj stopijo iz cone udobja, na delu pa naj odstranijo vse, kar ne podpira njihove osebne rasti.

Strelec

Strelci bodo govorili z močjo in vplivom. Njihove besede bodo tehtale – zato naj jih uporabljajo preudarno. Iskrenost bo okrepila odnose, zlasti z bližnjimi, medtem ko bo pogum pri delu prinesel spoštovanje in napredek.

Kozorog

Kozorogi bodo uživali v varnosti in postopnem uspehu. Projekti, ki so jih začeli že prej, bodo zdaj obrodili sadove. Ljubezensko življenje ostaja mirno, a trdno in zanesljivo.

Vodnar

FOTO: Getty Images

Vodnarji so se morda v zadnjem času preveč trudili in pričakovali preveč – od sebe in drugih. Zdaj je čas, da spustijo vajeti. V ljubezni naj dovolijo partnerju, da pokaže svoja čustva, v poslu pa naj ostanejo realni in umirjeni.

Ribi

Ribe bodo preplavljale nove ideje in ustvarjalni navdih. Ljubezen jim prinaša čustveno izpolnitev, njihove umetniške in kreativne sposobnosti pa lahko postanejo vir prihodka, poroča informer.rs.

Preberite še: