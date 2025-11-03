  • Delo d.o.o.
SREČA, USPEH IN LJUBEZEN

Egipčanski horoskop za november 2025: en znak bo blestel v sreči, uspehu in obilju

Univerzum bo temu astrološkemu znaku prinesel preobrat v ljubezni in karieri.
Kaj vam napovedujejo zvezde? FOTO: Miljan Živković, Getty Images

Kaj vam napovedujejo zvezde? FOTO: Miljan Živković, Getty Images

FOTO: Thinkstock 

FOTO: Thinkstock 

FOTO: Anna Om, Getty Images

FOTO: Anna Om, Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

Kaj vam napovedujejo zvezde? FOTO: Miljan Živković, Getty Images
FOTO: Thinkstock 
FOTO: Anna Om, Getty Images
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
A. G.
 3. 11. 2025 | 19:07
 3. 11. 2025 | 20:15
3:49
Egipčanski horoskop za november razkriva, kaj nas čaka v zimskih mesecih in napoveduje, da bodo Device ljubljenke vesolja – vse se jim bo odvijalo po načrtu.

Ta starodavni sistem napovedovanja, ki temelji na egipčanski astrologiji, razkriva, kateri znaki bodo doživeli razcvet v ljubezni, poslu in denarju ter komu bodo zvezde namenile izzive in lekcije.

Oven

FOTO: Thinkstock 
FOTO: Thinkstock 

Ovni vstopajo v obdobje močne energije. S svojim odločnim pristopom in naravnim vodstvom bodo uspešno vodili projekte in poželi odlične rezultate. V ljubezni jih čaka strast, finance pa ostajajo stabilne.

Bik

Biki bodo uživali v mirni, stabilni zimi. Njihov trud se bo na delovnem mestu obrestoval, še posebej pri dolgoročnih projektih. V ljubezni jih obdaja zaupanje in harmonija.

Dvojčka

Dvojčkom zima prinaša dinamično dogajanje in nepričakovane poslovne priložnosti. Njihov ljubezenski svet bo poln vznemirjenja, medtem ko se lahko finančno stanje izboljša z nenadnimi dobički.

Rak

FOTO: Anna Om, Getty Images
FOTO: Anna Om, Getty Images

Raki bodo poglobili vezi s partnerjem in družino. Na delovnem mestu jih bo njihova čustvena inteligenca pomagala pri reševanju konfliktov. Denar ostaja stabilen, čustva pa močnejša kot kadarkoli.

Lev

Levi bodo zasijali na poslovnem in ustvarjalnem področju. Njihov pogum in drznost prinašata rast financ, medtem ko bo ljubezen polna strasti in navdušenja.

Devica

Device bodo zvezde tega meseca! Na vseh področjih jih čakajo pozitivne spremembe. Kariera se vzpenja z nepričakovanimi uspehi in priznanji – zlasti za tiste, ki začenjajo nove projekte.

Ljubezenske vezi postajajo globlje in bolj harmonične, samske Device pa lahko spoznajo osebo, ki jim bo popolnoma spremenila pogled na ljubezen.

Tehtnica

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Tehtnice bodo morale ta mesec pokazati potrpežljivost. Jasnost bo prišla – a postopoma. Na delu naj premislijo, preden sprejmejo odločitev, v ljubezni pa naj dovolijo, da se stvari razvijajo naravno.

Škorpijon

Škorpijoni bodo v novembru osvobodili vse, kar jih omejuje, da lahko sprejmejo tisto, kar jim resnično pripada. V ljubezni naj stopijo iz cone udobja, na delu pa naj odstranijo vse, kar ne podpira njihove osebne rasti.

Strelec

Strelci bodo govorili z močjo in vplivom. Njihove besede bodo tehtale – zato naj jih uporabljajo preudarno. Iskrenost bo okrepila odnose, zlasti z bližnjimi, medtem ko bo pogum pri delu prinesel spoštovanje in napredek.

Kozorog

Kozorogi bodo uživali v varnosti in postopnem uspehu. Projekti, ki so jih začeli že prej, bodo zdaj obrodili sadove. Ljubezensko življenje ostaja mirno, a trdno in zanesljivo.

Vodnar

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Vodnarji so se morda v zadnjem času preveč trudili in pričakovali preveč – od sebe in drugih. Zdaj je čas, da spustijo vajeti. V ljubezni naj dovolijo partnerju, da pokaže svoja čustva, v poslu pa naj ostanejo realni in umirjeni.

Ribi

Ribe bodo preplavljale nove ideje in ustvarjalni navdih. Ljubezen jim prinaša čustveno izpolnitev, njihove umetniške in kreativne sposobnosti pa lahko postanejo vir prihodka, poroča informer.rs.

image_alt
Spoznajte astrologijo, ki ne čaka na prihodnost: odgovore najde zdaj, v trenutku vprašanja

image_alt
Zvezdni odsev: Marsova opozicija z Uranom lahko prinese nepričakovane spremembe

image_alt
Pozor, novembra se pazite teh datumov, nič dobrega ne prinašajo

egipčanski horoskopastrologijahoroskopsrečauspeh in obiljenovember 2025zvezdeastro napoved
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
