En astrološki znak bo do konca julija izgubil veliko denarja pri igrah na srečo

Čeprav so Dvojčki znani po tem, da radi preizkušajo srečo in pogosto zaupajo svoji intuiciji, bi jih lahko prav to obdobje zapeljalo v napačne presoje in impulzivne poteze. Mnogi rojeni v tem znamenju bi lahko vložili več denarja, kot so sprva načrtovali, prepričani, da je velik dobitek že skoraj na dosegu roke.

Nepremišljene odločitve zaradi retrogradnega Merkurja

Retrogradni Merkur pa lahko prinese zmedo, napačne informacije in občutek, da je sreča tik za vogalom, zato bodo Dvojčki lažje sprejemali nepremišljene odločitve. Namesto pričakovanega dobitka so možne manjše ali večje finančne izgube, zlasti če bodo skušali nadoknaditi izgubljeni denar ali večkrat poskušali »obrniti srečo«.

Posebej bi se morali izogibati impulzivnemu vplačevanju stavnih listkov ali dodatnim vložkom v igre na srečo. Najbolj pametno bi bilo, da do konca julija prihranijo denar in počakajo, da se Merkur 24. julija vrne v naravno gibanje.