  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

En astrološki znak bo do konca julija izgubil veliko denarja pri igrah na srečo

Retrogradni Merkur do konca julija prinaša številne izzive pri presoji, odločitvah in finančnih tveganjih, astrološko gledano pa imajo največ možnosti za izgubo Dvojčki.
FOTO: Grace Cary Getty Images
FOTO: Grace Cary Getty Images
S. N.
 6. 7. 2026 | 06:00
1:18
A+A-

Čeprav so Dvojčki znani po tem, da radi preizkušajo srečo in pogosto zaupajo svoji intuiciji, bi jih lahko prav to obdobje zapeljalo v napačne presoje in impulzivne poteze. Mnogi rojeni v tem znamenju bi lahko vložili več denarja, kot so sprva načrtovali, prepričani, da je velik dobitek že skoraj na dosegu roke.

Nepremišljene odločitve zaradi retrogradnega Merkurja

Retrogradni Merkur pa lahko prinese zmedo, napačne informacije in občutek, da je sreča tik za vogalom, zato bodo Dvojčki lažje sprejemali nepremišljene odločitve. Namesto pričakovanega dobitka so možne manjše ali večje finančne izgube, zlasti če bodo skušali nadoknaditi izgubljeni denar ali večkrat poskušali »obrniti srečo«.

Posebej bi se morali izogibati impulzivnemu vplačevanju stavnih listkov ali dodatnim vložkom v igre na srečo. Najbolj pametno bi bilo, da do konca julija prihranijo denar in počakajo, da se Merkur 24. julija vrne v naravno gibanje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

igre na srečodenarastro
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Tedenski jedilnik: 5 receptov, ki jih lahko pripravite doma, na morju ali v kampu

Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet preprostih poletnih receptov, ki jih zlahka pripravite doma, na morju ali v kampu – hitro, sezonsko in okusno.
Odprta kuhinja6. 7. 2026 | 07:30
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBMOČJE BELOPEŠKIH JEZER

Je mamo in sina ubila strela? Na turo sta se odpravila, ko je petnajstletnik z valeto slavnostno končal šolanje

V Kranjski Gori, kjer sta bila prijavljena, so pretreseni, a ju nihče ne pozna.
Tina Horvat6. 7. 2026 | 07:05
07:00
Lifestyle  |  Polet
PRAVA HITROST HOJE

Kako hitro bi morali hoditi glede na svojo starost? Razkrivamo preprost test, ki napoveduje zdravje in dolgo življenje

Počasnejša hoja razkrije zdravstvene težave veliko prej, kot jih pokažejo laboratorijski izvidi.
Miroslav Cvjetičanin6. 7. 2026 | 07:00
06:45
Poletje s SN
VROČINSKI VALOVI

Vode ne požirajte, če opazite goščo ali alge

Pripeka in sušno obdobje kažeta posledice tudi na kopalnih vodah. Vročinski valovi lahko povzročijo cvetenje morja in pogostejši pojav meduz.
6. 7. 2026 | 06:45
06:35
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Iniesta želi naslov svetovnega prvaka in etapo na Touru

Pogačarju in Vingegaardu družbo dela tudi nogometna legenda. Kolesarstvo je zahtevnejše, pravi član šampionske Barcelone.
Miha Hočevar6. 7. 2026 | 06:35
06:25
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Odložite očala in poglejte bistvo (Suzy)

Začnite se zavedati, da duhovnost in delo na sebi nista iskanje rešitev.
6. 7. 2026 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki