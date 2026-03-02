  • Delo d.o.o.
ASTRO

En astrološki znak bo v naslednjih 10 letih postalo milijonar: denar in moč sta mu na dosegu roke

Po astroloških razlagah se Kozorogom v naslednjih desetih letih obeta močan napredek na področju denarja, kariere in družbenega vpliva.
FOTO: Maurusone Getty Images
FOTO: Maurusone Getty Images
S. N.
 2. 3. 2026 | 06:00
Kozorogi slovijo po vztrajnosti, disciplini in potrpežljivosti. Leta so pripravljeni delati tiho, brez velikega pompa, osredotočeni na cilj. Prav tak pristop naj bi jim zdaj prinesel resne rezultate. Namesto počasnega napredovanja, na katerega so vajeni, vstopajo v obdobje, ko bi poslovne odločitve, naložbe in ambiciozni načrti lahko prinesli precej večje dobičke kot doslej. Astrologi menijo, da bodo številni pripadniki tega znamenja končno občutili stabilnost in varnost, za kateri so se dolgo borili.

Denar, a tudi vpliv

To obdobje se ne nanaša le na finančni dobiček. Z izboljšanjem materialnega položaja prihajata tudi večji ugled ter več priložnosti za vpliv na pomembne odločitve v poslovnem in družbenem okolju.

Kozorogi bi lahko pridobili položaj avtoritete, lažje navezovali pomembne stike in uresničili projekte, ki so se jim doslej zdeli nedosegljivi. Njihov sloves resnih in zanesljivih ljudi jim bo šel na roko.

Desetletje velikih potez

Pred njimi je čas, ko lahko pogumne, a premišljene odločitve prinesejo pomemben preboj. Naj gre za širitev posla, ustanovitev lastnega podjetja ali pametne naložbe – naslednjih deset let obeta izrazit vzpon.

Astrološka napoved sporoča, da se za Kozoroge začenja faza, v kateri bi se ves dosedanji trud lahko spremenil v oprijemljiv uspeh, tako finančni kot družbeni.

