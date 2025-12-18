Energija zime: čas je za obrat navznoter

Letnih časov ne doživljamo enako. Nekoga zima umiri, drugega potisne v utrujenost ali tesnobo. Z vsakim letnim časom se namreč energija okolja premakne. Včasih subtilno, a dovolj, da vpliva na naše razpoloženje, ritem spanja, tek, odpornost in delovanje. Ko se odločimo živeti z letnimi časi - se uglasimo na plimo in oseko naravne energije -, ne postanemo le bolj povezani z naravo, ampak s seboj.

Pozimi je čas za obrat navznoter. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Besedo ciklus povezujemo z menstrualnim ciklusom, letnimi časi in luninimi menami. Vsi ti sistemi prehajajo faze, ko je energije enkrat več, drugič manj. Ciklično življenje je zavestna izbira, da naravnim valovanjem ne nasprotujemo. Da jih ne ignoriramo in se ne silimo, da bi delovali v istem tempu ne glede na to, kaj se dogaja v našem telesu, glavi in svetu okoli nas.

Sezonsko življenje je več kot upočasnitev in čuječnost. Ko sprejmemo energijo posamezne sezone, ustvarimo prostor za ustvarjalnost in skrb zase. Če si dovolimo obdobja zagona in obdobja umika, lahko pridobimo več časa, prisotnosti in prave produktivnosti. Izboljšata se psihično in telesno počutje, čustva se umirijo.

Ko zdrsnemo iz jeseni v zimo, so spremembe najbolj opazne. Dnevi se skrajšajo, mraz stisne, svet se umiri. Tu se začne notranji konflikt: občutek, da bi »morali delati več«, ko nas telo kliče k manj. A zima ni sezona dokazovanja, ampak ohranjanja.

Zima nosi energijo zemlje – trdo, hladno, nepopustljivo, zadržano. Je arhetip modre starke: smrt pred novim življenjem, zaključek, ki v sebi nosi modrost. Daje nam dovoljenje, da upočasnimo, več spimo, sanjarimo, se negujemo.

To je tišina. Praznina pred novim letom, ki se začne s pomladjo. Narava hibernira, zato je naravno, da tudi mi preživimo več časa notri, varčujemo z energijo, izbiramo manj aktivne dejavnosti in smo v mrazu zunaj krajši čas.

Zima je čas za bolj pasivne hobije, ki nas hranijo od znotraj: branje, peka, ustvarjanje, barvanje, pletenje, slikanje, družabne igre, učenje nečesa novega. Ne ves čas – še vedno potrebujemo svež zrak in stik z naravo, a tempo je drugačen.

Pozimi je v ospredju počitek in skrb zase brez pritiska, da moramo biti nenehno v pogonu. Ko si to dovolimo, se začne vračati navdih, da lahko spomladi znova stopimo v svet z več moči in jasnosti.

Zima je tudi sezona senc. Ker je več teme, se laže srečamo z lastno globino: s čustvi, podzavestjo, s tem, kar smo potiskali vstran. To je čas za predelavo izkušenj, zapisovanje misli, tiho sedenje s tem, kar čutimo. Pomembnejši so naš notranji svet, zdravje uma, čustva in ustvarjalnost.

Zima nam ponudi tudi možnost, da ne delamo nič. Če smo zdolgočaseni ali nemirni, je to znak, da vse deluje, kot mora. Zima je sezona počasnosti, ki ima svojo nalogo. Naša semena kalijo, v temi nekaj raste, čeprav tega še ne vidimo. Zima nam pomaga obnoviti izčrpano energijo. Je čas, ko pogledamo nazaj: kaj je delovalo, kaj ne? Kaj moramo spremeniti, ko gremo naprej?