Erotična fantazija, ko jo narekuje astrologija: lev kralj drame, škorpijon sinonim za strast

Vsako astrološko znamenje ima erotične fantazije, od nedolžnih do tistih, ob katerih bi zardevale še zvezde. V domišljiji marsikdaj doživljamo tisto, česar si ne upamo povedati na glas ali zaupati celo intimnemu partnerju. O čem fantazirate vi?

Oven je rojen osvajalec. V njegovi domišljiji ni prostora za zadržanost, tam vladata energija in akcija. Uživa v igri moči in hitrem ritmu osvajanja, ki meji na športni podvig. Bik je kralj užitkov. Njegove fantazije so polne čutnosti, vonjev, dotikov in razkošja. Počasnost in telesna bližina sta zanj prava poezija, vsak trenutek pa mora imeti okus po strasti. Dvojčki najprej zapeljujejo z besedami. Zanje je erotika igra dveh umov, ki se medsebojno vznemirjata. Radi menjajo vloge in preizkušajo novosti, saj jih privlači raznolikost.

Strelec raziskovalec

Rak sanja o toplini in zaupanju. Njegove fantazije so polne nežnosti, objemov in počasnega odkrivanja. Varnost in čustvena povezanost sta zanj pogoj, da se strast resnično prebudi. Lev je kralj drame, ki sanjari o občudovanju, pozornosti in prizoru, v katerem zasije kot zvezda. Ko se počuti zaželenega, je neustavljiv, strasten in igrivo samozavesten. Devica je natančna, premišljena in radovedna. V njenih sanjarjenjih je vse dovršeno do zadnjega detajla. Rada nadzoruje, a ko se sprosti, preseneti z nepričakovano drznostjo.

Tehtnica obožuje romantiko in estetiko. Njena domišljija je prefinjena in elegantna, zanjo je zapeljevanje umetnost, vsak dotik pa premišljen ples ravnovesja. Škorpijon je sinonim za strasti, ki so globoke, skrivnostne in magnetne. Išče povezanost, kjer se prepletata moč in ranljivost, gre na vse ali nič, brez polovičarstva. Strelec je raziskovalec, katerega fantazije vodijo v daljne kraje, pod zvezde ali kamor koli, kjer se dogaja nekaj novega. Spontanost in pustolovščina sta njegov afrodiziak.

Kozorog združuje disciplino in strast. V njegovih erotičnih razmišljanjih se pogosto pojavi motiv moči in nadzora, a za zadržanostjo skriva ognjeno notranjost. Vodnar sanja zunaj okvirov, zato so tudi njegove fantazije nenavadne, igrive in pogosto intelektualne. Zanj je vzburjenje v ideji, eksperimentiranju in svobodi brez pravil. Ribe plavajo v svetu sanj, so mehke, romantične in prežete s čustvi. Hrepenijo po popolni povezanosti, kjer se duši in telesi združita v eno.