ASTROLOGIJA

Erotični horoskop: ko zvezde prižgejo strast

Prepustite se neukročeni energiji svojega znamenja in odkrijte, kje vas čakajo največje skušnjave, skrivne želje in vroči trenutki.
Fotografija je simbolična. FOTO: Pilin_petunyia Getty Images/iStockphoto
S. N.
 3. 5. 2026 | 19:15
V zraku je nekaj, kar diši po prepovedanem. Planeti se premikajo v ritmu, ki prebuja čute, odpira vrata domišljiji in briše meje med željo in dejanjem. Vsako znamenje se bo na svoj način znašlo v vrtincu strasti – nekateri bodo hrepeneli po nežnosti in globini, drugi po igri, tveganju in neustavljivi kemiji. Je to čas za drznejše korake, iskrene dotike in priznanja, ki jih ne morete več zadržati? Odgovor se skriva med vrsticami vašega erotičnega horoskopa.

OVEN (21. mar.–20. apr.)

Naravnost čutite lahko, kako se stvari, za katere ste se dolgo trudili, celo garali, postavljajo v red, zdaj pa je prišel čas, ko boste lahko opazovali sadove svojega dela. S svojo dobro voljo lahko nekomu stopite na žulj, a tokrat se ne boste ozirali na malenkosti. Polni ste novih načrtov, hkrati pa veste, da imate energije več kot dovolj tudi za partnerja in posteljne vragolije.

BIK (21. apr.–21. maj)

Toliko časa ste se zadrževali in onemogočali svojim čustvom, da pridejo na plan, da je kozarec poln in je dovolj le kapljica, da se razlijete. Težko se boste brzdali, strast bo osrednja tema vašega življenja, dodatno pa jo bo podpiral še Uran s prestopom v znamenje dvojčka, vendar vam ne bo do zapletenih odnosov. Zdaj si želite igre in zabave, preprostega veselja!

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Nič vas ne bo ustavilo na vaši poslovni poti. Odločeni ste, da ves svet izve za vas in vaše sposobnosti, zato boste tekmovalni, vztrajni in neomajno strastni. O uspehu ne gre dvomiti, vendar pa lahko pretirana ambicioznost privede do napetosti znotraj doma, saj vas bodo domači zelo pogrešali. Dali jim boste vedeti, da ste tu, ko je nujno, sicer pa ne boste popustili.

RAK (22. jun.–22. jul.)

Trenutno potrebujete res veliko energije, da se odpravite med ljudi, saj vas zanimajo le tisti, ki so vam blizu, družina, partner in nekaj redkih prijateljev. Čas, ki ga ob delu sicer ne ostaja veliko, boste namenjali predvsem sebi, radi boste s sabo in svojimi mislimi. Iz globin bo vsake toliko privrela strast, vzeli si boste, kar si želite, in se zaprli nazaj v svoj svet.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Veliko pozornosti posvečate domu in družini, kar vam nikoli ni težko, a zahotelo se vam bo divje zabave, radi bi sprostili zadržano strast, ki se je kopičila v vas ali pa ste jo namenjali delu. Zdaj je na vrsti partner in pokazali boste veliko kreativnosti in očarljivosti, da bi ga zvabili v svoj objem, kjer se bo prava zabava šele začela. Mars, planet dogodivščin, vas podpira.

DEVICA (23. avg.–22. sep.)

Vsake toliko časa se je treba ustaviti in prisluhniti temu, kar ima za povedati duša, da si lahko naravnate kompas. Potrebujete prelom, poriv, ki vas bo potisnil naprej, stran od preteklosti, in doživeli ga boste, čeprav spremembe ne bodo prišle čez noč. V zraku bo vonj po njih in kri vam bo hitreje plala po žilah, sploh ko boste zaslišali glasen in jasen klic prebujene ljubezni.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Do partnerja boste čutili veliko povezanosti in strasti, a kaj ko se bo vedno našla ovira, ki vama bo stala na poti. Največkrat bo to delo oz. delovne obveznosti, zaradi katerih boste morali lepe trenutke prelagati, dokler se ne boste nekoliko utrudili in se vas lahko začne lotevati malodušje. Takrat naj bo partner tisti, ki bo prevzel pobudo v svoje roke in nadaljeval igro.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Obsedlo vas bo nekaj, kar vam bo nedosegljivo ali celo prepovedano, pa vendar si tega ne boste mogli izbiti iz glave. Morda gre bolj kot za osebo za občutek, ki ga nekdo sproži v vas, vendar pa ne boste imeli ne energije ne veliko možnosti, da bi stvari uresničili. Vzemite si čas, da pridete svojim čustvom do dna, na stvari poskusite pogledati z razdalje, brez čustev.

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Kar v sebi čutite kot skrito ali celo prepovedano strast, boste morali obelodaniti, sicer vam grozi psihološka kriza. Strelcem je namenjeno, da svoje življenje živijo polno, vendar pa se morajo tudi sami potruditi za to, poleg tega niso vajeni sami tako dolgo nositi svoje stiske. Rešitev ni v delu, ampak v trudu za odnose vseh vrst, komunikacija je ključ.

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Pri delu ni videti rezultatov, za katere se trudite, tudi če ste uspešni, niste najboljši, kar je za vas premalo. Težko vam je dopovedati, da se bo vložena energija vrnila, vendar morate biti vztrajni in nepopustljivi, ko je najtežje. Ob teh skrbeh boste pozabljali nase in na partnerja, z njim se lahko pogosteje sprete. Pomirite se s seboj, da se boste lahko tudi s svetom.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Vaš vladar Uran je prestopil v dvojčka in ne bo več tako pomembno, da so stvari popolne in urejene, pač pa zabavne in zanimive. Zahotelo se vam bo bolj lahkotnega življenjskega sloga, postali boste bolj popustljivi in si znali vzeti čas tudi za lenarjenje, predvsem pa se boste z dušo in telesom prepustili ljubezni in njenim neodkritim potem.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Z vsemi močmi ste prijeli svoje življenje za roge. Želeli si boste globljih odnosov z najbližjimi, več pozornosti in več romantike, kar se tiče partnerja. K sreči boste neusahljivi vrelec idej, kako to doseči, na koncu pa bo vaše srce pripadalo nekomu, ki vas bo znal čustveno in intelektualno prebuditi. Včasih ni nič bolj privlačnega kot zanimivi možgani.

