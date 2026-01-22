  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Februarski preporod treh astroloških znakov: nenadni denarni prilivi

Tri astrološke znake februarja čaka plodno obdobje, pozabijo lahko na prazne denarnice.
M. Fl.
 22. 1. 2026 | 06:00
A+A-

Februarja zvezde z vidika finančnega uspeha za več astroloških znakov napovedujejo izjemno ugodno obdobje. Astrologi pravijo, da se bogastvo in stabilnost obetata vsem, ki se osredotočajo na poslovne projekte in premišljene finančne odločitve. Zlasti srečni bodo tisti astrološki znaki, ki bodo zaradi novih poslovnih priložnosti doživeli nenaden porast prihodkov. Čaka jih pomemben finančni priliv, kar bo  povzročilo tudi spremembe na osebni ravni, saj bodo lahko vlagali v svojo prihodnost. Priložnosti bodo po pisanju portala zena.rs zahtevale pogum in odločnost, a nagrade bodo večje od pričakovanj. To bo idealen čas za uresničitev zamisli, ki so dolgo čakale na pravi trenutek. To pa so znaki, ki se lahko veselijo februarja.

Bik

Bika zaradi pomembnega poslovnega srečanja ali nove priložnosti čaka velik denarni priliv. Odpre se lahko povsem nova pot, ki bo prinesla večjo stabilnost in občutek varnosti. Pričakovane so spremembe na osebnem področju, zato bodite pripravljeni na novo obdobje sreče. Zvezde vam bodo naklonjene, februar pa vam prinaša občutek preporoda. To bo pravi čas za razmislek o dolgoročnih naložbah in varčevanju. Finančni uspeh bo pozitivno vplival tudi na vašo samozavest in samopodobo.

Kozorog

Kozoroge čaka velik preobrat v poklicnem življenju, ta  jim bo neposredno prinesel denar. Pomembno bo, da ne boste zavračali poslovnih priložnosti, saj se bodo stvari odvijale presenetljivo zlahka. Spremembe, ki prihajajo, bodo postavile trdne temelje za dolgoročno rast. Februar prinaša stabilnost in finančno samozavest. Ne bojte se premišljenih tveganj, saj bodo izbrani koraki prinesli nagrade, na katere ste dolgo čakali. Poleg finančne koristi se bodo izboljšali tudi odnosi z ljudmi, ki vas podpirajo.

Devica

Device naj bodo pri naložbah previdne, a kljub temu se jim obeta finančni uspeh. S potrpežljivostjo in premišljenimi odločitvami se lahko izognete morebitnim težavam. Zvezde svetujejo, da se februarja ne prepustite impulzivnim potezam. Vsak vloženi trud bo poplačan, kar vam bo dalo občutek varnosti in novega začetka. Dobro premislite, kam vlagate svojo energijo, saj bodo preudarne odločitve prinesle največji uspeh. To obdobje bo tudi priložnost za osebno rast in krepitev finančne discipline.

Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
