  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Feng šuj in pomen števil: če želimo privabiti novega partnerja, uporabimo dve sveči

Osem jih predstavlja obilje, neskončnost.
Število prižganih sveč je odvisno od našega namena. FOTO: Halfpoint/Getty Images
Število prižganih sveč je odvisno od našega namena. FOTO: Halfpoint/Getty Images
M. B. Z.
 19. 1. 2026 | 19:43
A+A-

Po feng šuju ni vseeno, koliko sveč prižgemo. Prižgemo jih lahko prav določeno število, da utrdimo svojo namero in energijo pripeljemo v dom. Ena sveča predstavlja nove začetke in neskončni potencial, dve ravnovesje, partnerstvo in ljubezenske odnose, tri družino, rast in ustvarjanje. Štiri sveče prižgemo, če želimo stabilnost in postavljamo temelje, pet, če iščemo pustolovščino, svobodo in bi radi uravnovesili vseh pet elementov. Šest sveč nam prinaša mir, negovanje, sposobnost deliti bogastvo z drugimi, sedem sveč prižgemo, če sta naši prioriteti samota in osebna rast. Osem sveč predstavlja obilje, neskončnost in je najbolj srečno število v feng šuju, devet pa zaključek, dosežek in vrhunec uspeha.

Če želimo privabiti novega partnerja, uporabimo dve sveči (najbolje rožnati ali rdeči), saj s tem povečamo romantično srečo. Če želimo novo službo, prižgemo eno svečo pri vhodu ali na področju kariere – na severu stanovanja ali sobe. Lahko jo postavimo tudi na mizo ali v pisarno, spet na področje kariere.

Število prižganih sveč je odvisno od našega namena.

Več iz teme

feng šujdomsvečeduhovni nasvet
ZADNJE NOVICE
20:13
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Matjaž Han sporočil veselo novico, postal bo dedek

Sodelavci so ga presenetili z veliko knjigo za babice in dedke.
19. 1. 2026 | 20:13
19:57
Bulvar  |  Tuji trači
V 94. LETU STAROSTI

Umrl je legendarni modni oblikovalec, ki ga je oboževala tudi princesa Diana

Na svojem domu v Rimu je bil obkrožen s tistimi, ki jih je imel najraje.
19. 1. 2026 | 19:57
19:43
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Feng šuj in pomen števil: če želimo privabiti novega partnerja, uporabimo dve sveči

Osem jih predstavlja obilje, neskončnost.
19. 1. 2026 | 19:43
19:28
Novice  |  Slovenija
VELIKA TRAGEDIJA

Družina Marčič po požaru v šoku, mlajši otrok še vedno v življenjski nevarnosti: »Da bom pri 55 letih pokopal vnuka ...«

Dedek je zlomljeno povzel občutek, ki ga v teh dneh nosijo vsi: »Hudo je. Hudo.«
19. 1. 2026 | 19:28
19:07
Novice  |  Svet
CELA REČ

Hrvati v smeh ob potezi Slovenije: »Kdo brani državo, medtem ko sta oba vojaka na Grenlandiji?«

Mirko in Slavko odhajata, Mojca tokrat ostaja doma. Hrvati upajo, da bo zmogla tačas sama braniti vseh deset slovenskih kvadratov ozemlja.
19. 1. 2026 | 19:07
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Nuša Rojs v ŠOKkastu: Diagnoza jo je šokirala (VIDEO)

Nuša Rojs je svojo glasbeno pot začela v otroštvu, ko je glasba postala njen ključni način za spopadanje z izzivi. V družini, kjer je bilo precej nemira, ji je poslušanje glasbe predstavljalo njen pobeg v svet domišljije.
19. 1. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki