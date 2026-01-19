Feng šuj in pomen števil: če želimo privabiti novega partnerja, uporabimo dve sveči

Po feng šuju ni vseeno, koliko sveč prižgemo. Prižgemo jih lahko prav določeno število, da utrdimo svojo namero in energijo pripeljemo v dom. Ena sveča predstavlja nove začetke in neskončni potencial, dve ravnovesje, partnerstvo in ljubezenske odnose, tri družino, rast in ustvarjanje. Štiri sveče prižgemo, če želimo stabilnost in postavljamo temelje, pet, če iščemo pustolovščino, svobodo in bi radi uravnovesili vseh pet elementov. Šest sveč nam prinaša mir, negovanje, sposobnost deliti bogastvo z drugimi, sedem sveč prižgemo, če sta naši prioriteti samota in osebna rast. Osem sveč predstavlja obilje, neskončnost in je najbolj srečno število v feng šuju, devet pa zaključek, dosežek in vrhunec uspeha.

Če želimo privabiti novega partnerja, uporabimo dve sveči (najbolje rožnati ali rdeči), saj s tem povečamo romantično srečo. Če želimo novo službo, prižgemo eno svečo pri vhodu ali na področju kariere – na severu stanovanja ali sobe. Lahko jo postavimo tudi na mizo ali v pisarno, spet na področje kariere.