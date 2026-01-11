Feng šuj ritual s svečo je enostaven in učinkovit

Če želimo določeno področje življenja aktivirati za konkreten namen, nam pomaga, da ob postavitvi sveče določimo tudi namen. Tako na list papirja napišemo namero. Če želimo več ljubezni in romantike v odnosu, napišemo z rdečim pisalom: »S partnerjem se ljubiva in vsak dan sva si bliže.« Ali kar koli je naš konkretni namen. Svečo postavimo v del doma, ki ustreza našemu namenu. Sever - kariera, življenjska pot, poslanstvo, severovzhod - znanje, modrost, učenje, notranji mir, vzhod - družina, predniki, zdravje, jugovzhod - bogastvo, obilje, finančni tok, jug - slava, ugled, prepoznavnost, jugozahod - partnerstvo, ljubezen, odnosi, zahod - ustvarjalnost, otroci, projekti, severozahod - pomočniki, mentorji, potovanja, center - ravnovesje, splošno zdravje, stabilnost doma.

Listek položimo pod svečo. Prižgemo jo in si v mislih ponavljamo namen. Potrdimo, naj nam vesolje prinaša, kar želimo. Globoko vdihnemo, predstavljamo si, kako sveča energijo vsrka in jo nato razširi po našem življenju. Končano je! Svečo lahko pustimo goreti nekaj ur ali jo ugasnemo takoj; to je odvisno od nas. Namera deluje, tudi ko sveča ne gori. Za dodatno moč lahko svečo prižgemo vsak dan naslednjih 9 dni (9 je v feng šuju število zaključka).