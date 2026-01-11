  • Delo d.o.o.
RITUAL

Feng šuj ritual s svečo je enostaven in učinkovit

Svečo postavimo v del doma, ki ustreza našemu namenu. Potrdimo, naj nam vesolje prinaša, kar želimo.
Namera deluje, tudi ko sveča ne gori. FOTO: Szakalikus/Getty Images
Namera deluje, tudi ko sveča ne gori. FOTO: Szakalikus/Getty Images
M. B. Z.
 11. 1. 2026 | 15:15
1:50
Če želimo določeno področje življenja aktivirati za konkreten namen, nam pomaga, da ob postavitvi sveče določimo tudi namen. Tako na list papirja napišemo namero. Če želimo več ljubezni in romantike v odnosu, napišemo z rdečim pisalom: »S partnerjem se ljubiva in vsak dan sva si bliže.« Ali kar koli je naš konkretni namen. Svečo postavimo v del doma, ki ustreza našemu namenu. Sever - kariera, življenjska pot, poslanstvo, severovzhod - znanje, modrost, učenje, notranji mir, vzhod - družina, predniki, zdravje, jugovzhod - bogastvo, obilje, finančni tok, jug - slava, ugled, prepoznavnost, jugozahod - partnerstvo, ljubezen, odnosi, zahod - ustvarjalnost, otroci, projekti, severozahod - pomočniki, mentorji, potovanja, center - ravnovesje, splošno zdravje, stabilnost doma.

Listek položimo pod svečo. Prižgemo jo in si v mislih ponavljamo namen. Potrdimo, naj nam vesolje prinaša, kar želimo. Globoko vdihnemo, predstavljamo si, kako sveča energijo vsrka in jo nato razširi po našem življenju. Končano je! Svečo lahko pustimo goreti nekaj ur ali jo ugasnemo takoj; to je odvisno od nas. Namera deluje, tudi ko sveča ne gori. Za dodatno moč lahko svečo prižgemo vsak dan naslednjih 9 dni (9 je v feng šuju število zaključka).

Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
