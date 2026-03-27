HOROSKOP

Finančni horoskop za april: kaj vašemu znaku napovedujejo zvezde

Finančno stanje aprila bo za mnoge tako spremenljivo, kot je pregovorno spremenljivo aprilsko vreme.
FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dobok/Gettyimages

FOTO: Dobok/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages
FOTO: Stefan Amer/Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Dobok/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
M. Fl.
 27. 3. 2026 | 06:00
Finančno vzdušje aprila se bo nenehno spreminjalo, zato bo veliko odvisno od prilagodljivosti, samokontrole in sposobnosti, da ob pravem trenutku prepoznate svojo priložnost. Preberite finančni horoskop za april 2026 in preverite, kaj vam na denarnem področju napovedujejo zvezde.

Oven

Aprila 2026 boste ovni želeli hitreje napredovati in bolj aktivno služiti. Novi mesec lahko prinese sveže ideje, donosne ponudbe in željo po spremembi finančne strategije. Poseben zagon bo opazen v prvi polovici aprila, ko bo veliko priložnosti za pobude in izražanje svojih prednosti. Ne zapravljajte preveč impulzivno in ne sprejemajte prenagljenih odločitev.

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages
FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

Bik

Za bike bo april 2026 mesec premišljenih finančnih odločitev, postopne krepitve proračuna in želje po stabilnosti. V ospredju bodo varčevanje, praktičnost, pregled izdatkov in namenjanje pozornosti priložnostim, ki obljubljajo zanesljive rezultate. Manj kot boste sledili trenutnim željam, bolj samozavestni boste na finančnem področju ob koncu meseca.

Dvojčka

Dvojčke čaka veliko dogajanja na finančnem področju. Nizali se bodo novi pogovori o delu, ideje za zaslužek in možnost, da hkrati preizkusite več smeri. Mesec bo še posebej primeren za prodajo, komunikacijo, kratkoročne projekte, spletno delo in vse, kar zahteva prilagodljivost ter hitre odzive. Da bodo rezultati res zadovoljivi, pa se morate izogniti razpršenosti in pravočasno izbrati tisto, kar dejansko prinaša dobiček.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Rak

Za rake bo april povezan s stabilnostjo, družinskimi izdatki in željo po ohranjanju domačega udobja. Možne bodo naložbe v dom, zato bo priporočljivo z denarjem ravnati previdno in brez naglice. Hkrati lahko mesec pomaga okrepiti finančni položaj, Če se boste zanašali na stabilno delo, urejen proračun in miren pristop k porabi, lahko april okrepi vaše finančno stanje.

Lev

Levi lahko aprila 2026, še posebej če boste pripravljeni nastopati bolj samozavestno in ne boste podcenjevali svojega dela, pričakujete več aktivnosti na finančnem področju. Možne bodo boljše ponudbe, zanimive priložnosti in izboljšanje finančnega stanja s pomočjo aktivnosti, osebne prepoznavnosti in samozavesti. Vendar se izogibajte pretirani porabi za videz in javno podobo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Devica

Za device bo april mesec finančne discipline, reda in natančnih odločitev. To bo ugoden čas za analizo proračuna, organizacijo izdatkov, reševanje nakopičenih finančnih vprašanj in večjo učinkovitost pri delu. Bolj, ko boste pozorni na podrobnosti, lažje boste opazili, kje lahko prihranite ali zaslužite več.

Tehtnica

Tehtnice boste aprila dobile finančne priložnosti prek sodelovanja, dogovorov, strank in sposobnosti ohranjanja ravnovesja v odnosih. Skupni projekti, pogajanja, storitvene dejavnosti, lepota, svetovanje in vse, kar je povezano s harmonijo in dobrim počutjem, se lahko izkaže za zelo uspešno. Da ne bi izgubili zaslužka, pri vrednotenju svojega dela in pri zavzemanju za lastne interese ne popuščajte.

FOTO: Dobok/Gettyimages
FOTO: Dobok/Gettyimages

Škorpijon

April bo škorpijonom ponudil priložnost za premislek o finančnih navadah, odpravo nepotrebnih izdatkov in boljši pregled nad proračunom. To bo mesec notranjih sprememb, treba bo opustiti neučinkovite vzorce, se izogniti tveganim odločitvam in se osredotočiti na bolj premišljen pristop k zaslužku. Bolj mirno, kot boste pristopili k denarju, močnejši bo v drugi polovici meseca vaš položaj.

Strelec

Za strelce bo april povezan z željo po doseganju nove finančne ravni, preizkušanju novosti in večanju možnosti za zaslužek. Priložnosti se lahko pojavijo prek izobraževanja, potovanj, spletnih projektov, novih poznanstev ali nekonvencionalnih idej, ki lahko prinesejo dobre rezultate. Pomembno bo, da ne boste precenjevali svojih zmožnosti, in se, brez jasnega načrta, ne boste zanašali zgolj na srečo.

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

Kozorog

Kozoroge čaka produktiven mesec, v katerem bo denar prihajal skozi disciplino, odgovornost in zanesljivo napredovanje proti ciljem. To bo dober čas za utrjevanje poklicnega položaja, postopno povečevanje prihodkov in sprejemanje odločitev, ki ne bodo usmerjene le v hitre rezultate, temveč tudi ali zlasti v prihodnost. Doslednejši kot boste, vidnejši bodo na koncu meseca rezultati.

Vodnar

Vodnarji lahko aprila dobite zanimive finančne ideje in željo po večji svobodi pri delu ter iskanju novih načinov zaslužka. Sodobne oblike dela, spletni projekti, skupinske pobude, ustvarjalne naloge in nekonvencionalne ideje bodo še posebej obetavne. Za dober rezultat bo pomembno, da vnaprej ocenite tveganja in zgolj zaradi navdiha brez praktične koristi ne trošite preveč.

Ribi

Za ribe bo april mesec nežnih, a pomembnih sprememb na materialnem področju. Denar bo prihajal po zaslugi talenta, intuicije, dela z ljudmi in občutka za priložnosti. Ustvarjalna področja, lepota, pomoč drugim, psihologija ter vse, kar temelji na zaupanju in čustvenem stiku, bodo še posebej donosna. Hkrati brez preverjanja ne nasedajte lepim obljubam in bodite pozornejše pri že na pogled nejasnih dogovorih, opozarja portal joy-pup.com.

Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
