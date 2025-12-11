  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Grinči zodiaka: astrološki znaki, ki sovražijo božič

Če ste med tistimi, ki komaj čakajo začetek božičnih praznikov, ste v svoji družini zagotovo naleteli na kakšnega Grinča, ki ne razume vseprisotnega navdušenja.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

 FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages

 FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Aaron Amat/Gettyimages
 FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages
M. Fl.
 11. 12. 2025 | 06:00
2:30
A+A-

Čeprav večina že veselo poplesuje ob božičnih melodijah in se veseli zadnjih praznikov leta, so med astrološkimi znaki tudi takšni, ki vse te evforije ne prenesejo. Kdo so Grinči zodiaka in zakaj, pojasnjuje Your tango.

Devica

Organizirani, praktični in pikolovski pripadniki tega znamenja nimajo časa za božični duh. Zanje zadnji prazniki leta pomenijo le dodatni stres, zapravljanje denarja in veliko ljudi, ki ne znajo pravilno početi stvari. Ko drugi izberejo najbolj ekstravagantno dekoracijo za dom, device pomislijo: »Ali ne bi mogli izbrati česa bolj minimalističnega?« Koncept tradicije je zanje naporen, saj menijo, da ni nič slabšega, kot brez razloga slediti formalnim pravilom. Velike družinske večerje v njih vzbudijo občutek obveznega druženja, medtem ko jih nepotreben hrup ob božični mizi napelje na idejo, da bi čim prej od vsega zbežali.

FOTO: Aaron Amat/Gettyimages
FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in neomejena potovanja. Kaj jim torej predstavljata božič in novo leto? Praznični zapor, poln tradicije, obveznosti in dolgočasnih srečanj. Strelci bi raje kot sedeli za bogato obloženo mizo in si nadeli vesel obraz, raziskovali nove daljne kraje. Praznično vzdušje je v njihovih očeh omejujoče in dolgočasno. Svetle luči, evforija in tradicionalni običaji jih motijo, prisilno sodelovanje v teh dejavnostih pa velikokrat povzroča spore z njimi in drugimi člani družine ali družbe.

 FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages
 FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages

Kozorog

Kozorogi imajo samo en cilj: uspeti. Kaj jim torej pomeni božič? Izgubljen čas. Zanje počitnice običajno niso nič drugega, kot več stresa in manj produktivnosti. Ideja o tem, da bi nekaj dni počivali, se sprostili in preživeli čas z družino, se zdi nekaj, kar je bolje prestaviti nekam v daljno prihodnost, ker … delo ne čaka. Oni so tisti, ki predlagajo preživljanje praznikov v ritmu produktivnosti. Praznične mize, darila in druženja so zanje še ena točka na seznamu obveznih opravil, ki pa nimajo nikakršnega doprinosa.

