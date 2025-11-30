Grozljiv scenarij! Pakistanski Nostradamus napovedal komet, ki naj bi še letos izbrisal človeštvo

Napovedi izvirajo iz knjige The Religion of God (Božja religija), izdane leta 2000. V njej je zapisal, da je bil proti Zemlji že poslan komet, katerega namen naj bi bilo popolno uničenje. Napoved mistika, ki mu mnogi pravijo kar pakistanski Nostradamus, je po svetu povzročila pravo paniko. Riaz Ahmed Gohar Shahi, znana duhovna osebnost, trdi, da bi komet lahko v celoti izbrisal življenje na Zemlji. Glede na njegova opozorila naj bi ta komet uničil celoten planet in pomenil zadnji dan človeškega obstoja.

Zatrjuje, da bi vse, kar ljudje vidijo, poznajo ali doživljajo, izginilo v trenutku. O teh trditvah je poročal tudi Daily Mail. Shahi je v omenjeni knjigi zapisal, da naj bi komet Zemljo zadel v roku 20 do 25 let. Če bi vzeli njegovo časovnico resno, bi do predvidenega trka moralo priti med letoma 2020 in 2025, kar med njegovimi privrženci sproža skrbi in apokaliptične teorije.

Toda mednarodne vesoljske agencije takšne grožnje odločno zavračajo. NASA in druge svetovne organizacije so potrdile, da do leta 2026 ne bo nobenega kometa ali asteroida, ki bi ogrožal Zemljo. NASA je nedavno celo posodobila svoj seznam nebesnih teles in z njega odstranila številne objekte, ki so nekoč imeli minimalno možnost trka z našim planetom. Med njimi je tudi asteroid Apophis, ki je bil nekoč označen kot potencialno nevaren, zdaj pa velja za varnega. Nobeno od znanih vesoljskih teles trenutno ne predstavlja grožnje za Zemljo.

Dodatno mero skrivnosti Shahijevim napovedim daje njegovo izginotje. Le leto po izidu knjige je septembra 2001 izginil v Londonu v nepojasnjenih okoliščinah. Od takrat o njegovem življenju ni več informacij. Mnogi privrženci tega mistika verjamejo, da je še živ in da se skriva. Če je danes živ, je star 84 let.