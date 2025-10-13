Guruji razkrivajo: to je starodavna resnica o moči posameznika

Ko enkrat razumemo, kako delujejo stvari v vesolju, lahko ogromno naredimo in na marsikaj vplivamo, guruji odgovarjajo na željo, da bi kot posamezniki naredili spremembo v svetu. Dejstvo, da skupina vplivnežev vodi svet, sicer ubije nek občutek moči človeka, ko to slišimo oziroma spremljamo. Toda večina ljudi se ne zaveda, da lahko spreminjamo svet z vzorom, saj velja pravilo, da tako, kot je navznoter, je navzven. Ko to spoznamo, začnemo razumevati, da imamo moč in da se bo vse, kar bomo naredili navznoter, pokazalo zunaj.

Tako vsak posameznik prispeva h kolektivni zavesti. Znotraj notranjega sveta lahko delamo spremembe, pa se bo spremenilo vse okoli nas, se odprlo in nas opolnomočilo. Ko začnemo to razumevati, postopoma dobivamo vedno več moči, saj vidimo, da nismo potrebovali nobenega zunanjega vpliva, da bi nam izboljšal življenje. Samo navznoter se moramo obrniti in ta starodavna znanja uporabiti v vsakdanjem življenju. Stvarnost se dogaja skozi nas. In ko začnemo živeti, tako da smo vzor, postanemo tudi aktivator zavesti ter jo prenesemo v globalno družbo.