Hiša ljubezni kaže naše ustvarjanje in odnos do ustvarjenega

Peta, levova hiša v rojstnem horoskopu predstavlja vse, kar posameznik ustvari. Skoznjo se udejanja naša čista življenjska energija (prana), tu najdemo pogosto najvišji življenjski smisel in motivacijo. Pokaže tudi naš odnos do iger, seksa in zabave. Je hiša ljubezni, zabave, igre, otrok, športne aktivnosti. Njen naravni vladar je Sonce, je sledeča in fiksna.

Peta hiša opisuje našo seksualnost, plodnost, impulze in strasti, tudi veselje do življenja, ljubezensko življenje, romance, veselje in zabavo, prosti čas in hobije. Opisuje otroke in nosečnost, tudi rojstvo. Prinaša kreativnost, smisel za umetnost, nove ideje in šport. Če obiščete zabavo, se bo pokazala v njej, tako kot način, kako se spočijete. Če imate igralsko strast, radi igrate igre na srečo in finančno tvegate, se podrobnosti skrivajo v peti hiši. Tudi pomembne partnerske stike in odnos do otrok lahko preberemo iz nje.

V ožjem smislu opisuje plodnost ali sposobnost spočetja, ljubezen z upanjem in razočaranjem, konkretno otroke in odnos do njih, lastne otroke in posvojence. Prav tako so tu ustvarjalna dela, umetniška ali kreativni projekti. Sem spadajo hobiji, ljubezenske pustolovščine ter nagon za igranje iger, način razmišljanja o umetnosti do stopnje, ki je zgolj zabava ali služi kot razvedrilo. Tudi šport spada sem, igre na srečo, loterija, stave in špekulacija z denarjem.

Peta hiša kaže otroke, posebno prvega. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

V partnerskem horoskopu opisuje ljubezenski odnos, otroke, kreativnost in izraz lastne osebnosti. Pokaže, ali se lahko partnerja v odnosu naravno, sproščeno obnašata. Ker ni vedno tako in nekateri nosijo fasado, nas tako partnerstvo, če je zgrajeno na osnovi pretvarjanja ali preveč kompromisov, laži, razočara, ko pride resnica na dan ali se eden od njiju zave svoje zmote. Močno poudarjena peta hiša kaže, da sta se našla, ker sta rada v družbi drug drugega in sta si všeč. Kjer ta hiša poudarja ljubezensko razmerje, ne trdne zveze, poudarek na njej še ni osnova za poroko.

V horoskopu države so tu veselje, kreativnost, zabava, gledališče, kino, šport, družabni dogodki nacionalni karakter, otroci, število rojstev, visoka družba, (finance) špekulacije, v horarni pa otroci, domača žival, hobiji, prosti čas, veselje, veselice, zabave, razvedrila, loterija, loto, sreča pri izpitih, igre na srečo, špekulantski posli, tveganje, ljubica, ljubimec, fant, dekle, ljubezenske afere.

Peta hiša predstavlja tisto, kar nas razveseljuje. Opiše našega 'notranjega otroka' in bistvo naše duše. Govori o rekreaciji, zabavi, letnih oddihih, praznikih, igranju, špekulacijah, načinu čustvovanja in ljubezen, ki jo oseba poklanja drugim (otrokom, ljubimcem, hobijem). Govorimo o romantičnih podvigih in zmenkih. Ko se par poroči, o njunem partnerstvu govori sedma hiša. Pri proučevanju partnerstva je treba preveriti, ali je za osebo bolje, da ostane v svobodnih odnosih pete hiše ali se poroči in živi energije sedme hiše. Prav posebno opisuje našega prvega otroka.