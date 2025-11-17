  • Delo d.o.o.
ZVEZDNA ANALIZA VSAK DAN SVEŽE

Dnevni horoskop Slovenskih novic (17. 11. 2025)

Kaj vam za danes napovedujejo zvezde?
FOTO: Curioso.photography/shutterstock
FOTO: Curioso.photography/shutterstock
Uredništvo
 17. 11. 2025 | 22:58
 17. 11. 2025 | 23:00
3:03
OVEN

Tu in tam lahko začutite, kje je vaša usoda. Morda boste želeli spremeniti svojo usmeritev, kar bo vplivalo na vsa področja vašega življenja. Pred vami so zagotovo zanimivi časi.

BIK

Po apatičnih dneh boste spet polni energije. Če vas bo kdo poskušal zadržati, naj bo previden, saj niste razpoloženi, da bi tolerirali ugovore. Čas je, da utrdite sloves odličnega trenerja.

DVOJČKA

Navdušila vas bo oseba, ki izžareva odločnost, ki jo proizvaja kombinacija duhovne in intelektualne moči ter vere. Srečanje vas bo navdihnilo, da se posvetite dobrodelnosti.

RAK

Jasni bodite glede dodeljene naloge. Razumeli boste, da je vaša pomoč nujna in da ne smete izgubljati časa. Veliko energije boste vložili v en sam, vendar natančno zastavljen cilj.

LEV

Obstaja verjetnost, da se boste počutili prisiljene, da enkrat za vselej rešite zadevo, nekaj, kar je v domačem življenju ostalo brez nadzora. Ne boste počivali, dokler tega ne razrešite.

DEVICA

Pred vami je naporen dan. Morali se boste dokazati in pri tem ne boste varčevali z energijo. Do konca dneva boste sicer zadovoljni, a popolnoma izčrpani. Nujen je počitek!

TEHTNICA

Nekaj se dogaja v poslovnih odnosih. Občutek imate, da vam je nekdo izpred nosa ukradel vodilni položaj. Nagnjeni ste k vodenju, vendar trenutno čutite odpor.

ŠKORPIJON

Poigravate se z idejo, da bi objavili ustvarjalno inovacijo. V vaši glavi se snujejo novi navdihi in načrti. Najbolje je, da si jih zapišete, saj vseh ne boste mogli uresničiti naenkrat.

STRELEC

Ne načrtujte dodatnih nalog, saj boste imeli veliko dela z domom in družino. Vaša energija bo na točki preloma, zato previdno, da nekaj moči ohranite zase, sicer boste pregoreli.

KOZOROG

Na pravem mestu boste v pravem času in končno vam bo uspelo nekaj, za kar ste si dolgo prizadevali. Občutek sreče in ponosa bo izjemen. Ne pozabite se zahvaliti vsem, ki so pomagali.

VODNAR

Čutili boste potrebo po večji telesni pripravljenosti. Pridružite se športni aktivnosti ali se vpišite v fitnes. Kar koli boste izbrali, poskrbite, da počnete dosledno brez izgovorov.

RIBI

Polni boste energije, upanja in optimistični glede prihodnosti. Potrudite se dobro uporabiti to neverjetno energijo. Na voljo boste imeli različne smeri; sami morate izbrati najboljšo.

Več iz teme

horoskopastrološka znamenja
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
