Horoskop za drugo polovico leta 2026: koga čakajo preobrati, ljubezen in velike odločitve?

Tudi ovni bodo deležni nekaj priložnosti, a se bodo hkrati učili zahtevnejših lekcij in se spopadali z zmedo in nejasnostmi. Korak naprej lahko naredijo dvojčki in tehtnice, medtem ko bodo raki in kozorogi prisiljeni narediti red v življenju. Vodnarje, leve, device in ribe čaka največ sprememb, preobratov in turbulenc že avgusta, ko se jih dotaknejo mrki. Največ stresa in nepričakovanih dogodkov lahko pričakujejo dvojčki, ki se morajo naučiti umiriti in se ustaviti.

Oven

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Druga polovica leta 2026 ovnom prinaša občutek, da se po dolgem obdobju notranjih in zunanjih pritiskov stvari končno začenjajo premikati, a ne brez določene cene. Dogajanje bo hitro, pogosto nepredvidljivo, zato boste morali delovati odločno in brez odlašanja. Na splošno boste čutili več odgovornosti, kot ste je vajeni, a hkrati tudi več možnosti, da se dokažete – če boste pripravljeni stopiti iz svoje cone udobja.

V ljubezni se boste znašli pred resnimi preizkušnjami iskrenosti in zrelosti. Vezani boste morali pogledati na odnos brez olepševanja. Vprašanja, ki ste jih dolgo potiskali na stran, bodo zdaj zahtevala odgovore. Partnerstvo bo ali dobilo nove, močnejše temelje ali se bo pokazalo, da so se začele poti med vama preveč razhajati. Samski boste znova v stiku s svojo ljubezensko preteklostjo – nekdo iz stare zgodbe se lahko vrne z močnimi čustvi, a tudi z enakimi težavami kot prej. Ključno bo, da ne ponavljate vzorcev, ki so vas že enkrat pripeljali do razočaranja. Avgusta se odprite novim priložnostim in se ozrite okoli sebe za novo simpatijo.

Na finančnem področju bo to polletno obdobje zelo občutljivo. Denar bo prihajal neenakomerno, zato boste morali paziti na vsako večjo odločitev. Impulzivni nakupi, posojila ali tvegane naložbe lahko povzročijo več škode kot koristi. Jesen prinaša dodatne stroške, ki vas lahko ujamejo nepripravljene, zato bo pomembno, da imate nekaj rezerve. Po drugi strani se lahko pojavi tudi priložnost za dodaten zaslužek, a le če boste pravočasno prepoznali pravi trenutek.

Kariera bo zahtevna, a izjemno pomembna za vaš dolgoročni razvoj. Prevzemali boste naloge, ki bodo presegale vaše običajne okvire, kar vas bo sprva utrudilo, a vas tudi okrepilo. Občutek boste imeli, da delate več kot drugi, a rezultat še ni viden – vendar se ravno zdaj postavljajo temelji za prihodnost. Proti koncu leta se lahko pokaže prva konkretna nagrada ali priznanje.

Zdravje bo stabilno, a zelo povezano s stresom. Če boste ignorirali znake utrujenosti, vas lahko telo nenadoma ustavi. Nespečnost, napetost ali padec energije bodo jasni signali, da morate upočasniti ritem. Gibanje in počitek bosta ključna za ravnovesje in ju ne smete zanemariti. Oktobra poskrbite za kosti in sklepe, decembra se ne prenajedajte.

Bik

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Druga polovica leta bikom prinaša nepričakovano zgodbo, ki se lahko začne precej nedolžno – z eno spremembo v vsakdanjem ritmu, ki bo postopoma pretresla občutek stabilnosti. Na splošno boste vstopili v obdobje, ko se vam bo zdelo, da vas življenje rahlo vleče v drugo smer, čeprav sami tega ne boste takoj želeli. V določenih trenutkih boste dobili priložnost, da se vključite v nekaj novega, kar nima nobene povezave z vašo preteklostjo, a vas bo hkrati privlačilo in strašilo. Toda ne ostanite predolgo v območju udobja, ker tako ne boste napredovali.

V ljubezni bo precej bolj turbulentno kot običajno. Samski boste spoznali novo simpatijo v popolnoma nepričakovanem okolju – lahko med potovanjem, na krajšem izletu ali celo po naključnem stiku, ki se bo sprva zdel nepomemben. Odnos se bo začel hitro, intenziven bo in nepredvidljiv, kar vas bo potegnilo iz rutine. Vezani boste doživeli nenavaden preobrat, ko bo partner želel nekaj, česar niste načrtovali, in vas s tem postavil pred težjo odločitev. Čustva bodo bolj razvneta kot običajno, kar jeseni raje izkoristite v spalnici.

Finančno se lahko pojavi povsem nepričakovan obrat, povezan z enkratnim dogodkom ali priložnostjo, ki ni del vašega običajnega dela. Nekateri boste prejeli ponudbo za kratkoročni projekt ali sodelovanje, ki bo videti nenavadno, a vam lahko prinese dober zaslužek. Hkrati bo več nihanj, saj se bodo prihodki in izdatki hitro spreminjali. Ključno bo, da ne zapravite vsega takoj, ampak razmišljate dolgoročno in vlagate.

V poslu bo sprememba dinamike – nekdo nov v vašem okolju bo sprožil verigo dogodkov, ki vas bodo potisnili iz rutine. Sprva boste odporni proti spremembam, nato pa boste ugotovili, da vam prav ta premik odpira vrata, ki jih sami ne bi odprli. Lahko pride tudi do menjave ekipe ali načina dela, kar vas bo prisililo v hitrejše prilagajanje. To ne bo mirno obdobje, bo pa razvojno pomembno.

Zdravje bo povezano z vašo energijo in tempom, ki se bo spreminjal iz tedna v teden. Včasih boste polni moči, nato nenadoma izčrpani brez jasnega razloga. To bo posledica preobremenjenosti in nerednega ritma. Najbolj vam bo pomagalo, da si ne ustvarjate prevelikega pritiska in pustite telesu več spontanosti v gibanju in počitku.

Dvojčka

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Druga polovica leta dvojčkom prinaša nenavadno razgibano zgodbo, pri čemer se lahko vse začne z eno napačno informacijo ali napačno razumljenim sporočilom, ki bo sprožilo verigo nepričakovanih dogodkov. Sicer boste vstopili v obdobje, ko boste nenehno v gibanju – ne nujno fizično, ampak mentalno in družabno. Ljudje, pogovori in hitre odločitve vas bodo vlekli v več smeri hkrati, zato boste imeli občutek, da se vse spreminja. V določenih trenutkih boste morali izbrati med dvema popolnoma različnima potema: obe bosta videti zanimivi, a vodili v zelo različne izide.

Tudi dogajanje v ljubezni bo precej nepredvidljivo in hitro. Samski boste spoznali osebo, ki bo v vaš svet vstopila zelo spontano, skoraj brez opozorila, in s katero se boste takoj mentalno ujeli. Ta odnos bo poln pogovorov, nočnih sporočil in močne kemije, a hkrati bo v njem tudi nekaj nedorečenosti, ki vas bo držala v napetosti. Vezani boste doživeli obdobje, ko se bo komunikacija med vama s partnerjem močno okrepila, a prav besede bodo včasih povzročile nesporazume. Ključno bo, da ne sklepate prehitro in ne reagirate v afektu. V spalnici bo najbolj vroče julija.

Pojavile se bodo nove možnosti za zaslužek, predvsem prek krajših projektov, sodelovanj ali dodatnih aktivnosti, ki jih prej niste jemali resno. Denar bo prihajal v valovih – enkrat ga bo več, drugič manj –, zato boste morali bolj paziti na izdatke. V določenem trenutku vas lahko zamika impulziven nakup, ki bo pozneje prinesel rahlo obžalovanje. Junija ne vlagajte.

V poslu se boste znašli v okolju, v katerem se stvari hitro spreminjajo in boste morali pogosto improvizirati. Nekdo iz vašega širšega kroga vam lahko odpre vrata do nove priložnosti, vendar bo vse odvisno od vaše odzivnosti. Lahko boste prevzeli več nalog, kot ste jih načrtovali, kar bo zahtevalo dobro organizacijo in hitro prilagajanje. Če boste zbrani, se lahko iz tega razvije pomemben napredek. Izogibajte se le opravljanju v kolektivu.

Zdravje bo stabilno, vendar bo vaš živčni sistem precej obremenjen. Preveč informacij, preveč stikov in premalo miru vas lahko hitro utrudi, če ne boste znali zavestno izklopiti. V določenih obdobjih boste zelo energični, nato nenadoma izpraznjeni, zato bo ključno, da si vzamete čas za odmik in mentalni počitek.

Rak

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Rakom poletje prinaša zgodbo, ki se začne z družinskim zapletom, s tem povezanimi obveznostmi ali nepričakovano situacijo doma. Bolj boste čustveno vpeti v okolico, hkrati boste morali reševati stvari, ki niso nujno vaše, a jih nihče drug ne bo prevzel. Na trenutke boste imeli občutek, da vas vsi potrebujejo naenkrat, kar bo povzročilo napetost in potrebo po umiku. Ključno bo, da ne potlačite svojih občutkov, ampak jih jasno izrazite, sicer se bo pritisk samo kopičil.

V ljubezni bo poletje čustveno in občutljivo. Vezani boste doživeli fazo, ko se boste s partnerjem močno povezali prav skozi skupni izziv ali družinsko situacijo, ki vaju bo prisilila v sodelovanje. Kljub temu se bodo pojavili trenutki napetosti, ker boste stvari doživljali bolj osebno kot partner. Samski boste lahko vstopili v intenzivno zgodbo, ki se začne v prijateljskem krogu. Močna privlačnost bo prinesla hiter skok med rjuhe, a se vprašajte, ali ima odnos tudi stabilnejšo osnovo.

Del denarja, vezan na družino, nepremičnine ali skupne stroške, lahko prinese nekaj napetosti ali nepričakovanih obveznosti. Morda boste morali nekomu pomagati ali urediti finančno vprašanje, ki se vleče že dlje. Previdni bodite pri posojanju denarja, saj obstaja možnost, da se vračilo zavleče. Po drugi strani se lahko pojavi priložnost za manjše vlaganje ali dodatni zaslužek prek znanca, vendar ne brez tveganja. Večji nakupi naj bodo dobro premišljeni.

V poslu boste obremenjeni z dinamiko v ekipi in nenehnimi spremembami. Nekateri sodelavci bodo odsotni ali manj zanesljivi, zato boste morali prevzeti več odgovornosti kot običajno. To vas lahko frustrira, a pokaže vašo zanesljivost in vpliv v kolektivu. Če boste ostali mirni, vas jeseni čaka stabilnejše obdobje. Pazite na odnose v delovnem okolju, saj se lahko pojavijo drobne napetosti.

Zdravje bo občutljivejše, predvsem v obdobjih povečanega stresa in čustvene obremenitve. Mogoče so težave z imunskim sistemom, utrujenost ali občutek izčrpanosti, zlasti v prehodu v jesen. Priporočljivo bo, da poskrbite za prehrano, razbremenitev in več počitka. V tem obdobju se lahko pojavi potreba po obisku zdravnika ali zobozdravnika, kar bo sicer manjši zaplet, a se bo dobro razpletel, če ne boste odlašali. Red in skrb zase bosta ključna za dobro počutje.

Poletje bo vroče, razgibano, a tudi uspešno, posebno za leve in strelce, saj se dobrotnik Jupiter za dobro leto premakne v znamenje leva. Tudi ovni bodo deležni nekaj priložnosti, a se bodo hkrati učili zahtevnejših lekcij in se spopadali z zmedo in nejasnostmi. Korak naprej lahko naredijo dvojčki in tehtnice, medtem ko bodo raki in kozorogi prisiljeni narediti red v življenju. Vodnarje, leve, device in ribe čaka največ sprememb, preobratov in turbulenc že avgusta, ko se jih dotaknejo mrki. Največ stresa in nepričakovanih dogodkov lahko pričakujejo dvojčki, ki se morajo naučiti umiriti in ustaviti.

Lev

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Levi se boste znašli v središču dogajanja, kot da se vam končno odpirajo vrata, ki so bila dolgo zaprta. Delovali boste samozavestno, odločno in postali bolj opazni v svojem okolju, kar bo pritegnilo nove ljudi, priložnosti in tudi nekaj zavisti. V določenih trenutkih boste imeli občutek, da morate ves čas dokazovati svojo vrednost, kar vas bo dodatno motiviralo, a tudi obremenjevalo. Ključno bo, da ne izgubite ravnotežja med ambicijami in počitkom, sicer se lahko tempo prehitro prevesi v izčrpanost.

V ljubezni bo izjemno strastno in intenzivno. Samski boste lahko doživeli močno privlačnost na prvi pogled, skoraj filmski trenutek, ki se lahko razvije v hitro afero ali kratko, a zelo vročo zgodbo. V zraku bo veliko kemije, spogledovanja in igrive energije, a ne nujno stabilnosti. Vezani boste vstopili v obdobje večje strasti, a tudi napetosti, saj boste želeli imeti prav. Če boste znali popustiti, se lahko odnos poglobi, če ne, so možni manjši konflikti.

Na finančnem področju boste imeli več možnosti za zaslužek kot prej, tudi prek dodatnih projektov ali nenadnih priložnosti, ki se bodo pojavile iznenada. Mogoč je večji nakup, povezan z življenjskim slogom ali prestižem, kar vam bo izpraznilo denarnico. Previdni bodite pri posojanju denarja, saj se lahko obljube drugih izkažejo za manj zanesljive. Obstaja možnost kreditiranja ali večjih investicij. Nujno je, da ne hitite. Nekateri boste razmišljali o vlaganjih, ki bodo videti obetavno, a bodo zahtevala trezen premislek.

V poslu boste aktivni in izpostavljeni. Lahko prevzamete vodilno vlogo ali pomemben projekt, kjer boste pod drobnogledom drugih. To vam bo ustrezalo, a hkrati prineslo pritisk in več odgovornosti. Nekdo v ozadju morda ne bo popolnoma iskren, zato pazite pri deljenju informacij in poslovnih načrtov. Če boste dosledni, se vam lahko proti koncu poletja odpre pomemben preboj ali priznanje, ki ga niste pričakovali.

Zdravje bo v osnovi stabilno, a boste pretiravali s tempom. Telo vas bo opozarjalo z utrujenostjo, napetostjo ali izgubo koncentracije, ko boste presegli svoje meje. Priporočljivo bo, da si vzamete več kakovostnega počitka in ne ignorirate znakov izčrpanosti. Jeseni obiščite zobozdravnika, ginekologa, okulista – ne odlašajte več s pregledi.

Devica

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Devicam drugi del leta prinaša več nenehnega urejanja, popravljanja in reševanja situacij. Pogosto boste vi tisti, ki drži stvari skupaj, ko se drugim podirajo. Na splošno boste obremenjeni z detajli, odgovornostmi in pričakovanji okolice, kar vas lahko na trenutke privede v občutek, da nimate pravega miru zase. Vseeno boste ohranjali močan občutek nadzora, kar vam bo pomagalo, da ne izgubite tal pod nogami. Ključno bo, da si ne naložite več, kot lahko nosite.

V ljubezni boste prizemljeni, a čustveno globoko povezani s partnerjem. Vezani boste ob vsakdanjih obveznostih in manjših krizah odnos okrepili, saj boste skupaj reševali konkretne situacije, ki vaju bodo povezale. Vendar se bodo pojavili tudi trenutki, ko vas bo motila partnerjeva neorganiziranost ali raztresenost. Samski boste dolgo previdni in izbirčni, dokler se ne pojavi oseba, ki vas bo prepričala z dejanji, ne z besedami. Zveza se bo razvijala počasi, a lahko postane zelo stabilna. Hitrih afer bo manj, bolj boste iskali kaj resnega.

Na finančnem področju boste zelo disciplinirani, kar vam bo prineslo stabilnost. Denar boste upravljali premišljeno in z dolgoročnimi načrti. Večjih tveganj ne boste sprejemali, kar se bo izkazalo za pravilno odločitev. Mogoč je večji izdatek, povezan z domom, opremo ali urejanjem življenjskega prostora, vendar bo načrtovan. Previdni bodite pri posojanju denarja, saj boste težko dobili vse nazaj. Nekateri boste razmišljali o varčevanju ali manjših vlaganjih z nizkim tveganjem.

V poslu boste zelo zanesljivi, a tudi močno obremenjeni. Prevzemali boste naloge, ki zahtevajo natančnost in odgovornost, kar vam sicer ustreza, a vas lahko dolgoročno izčrpa. V kolektivu boste pogosto tisti, ki rešuje zaplete, ki jih drugi niso znali. Čeprav boste cenjeni, boste včasih imeli občutek, da se vašega truda ne ceni dovolj. Proti jeseni se lahko pojavi priložnost za boljši položaj ali reorganizacijo dela v vašo korist.

Zdravje bo občutljivo predvsem za stres in preobremenjenost. Če ne boste pravočasno upočasnili, se lahko pokažejo težave z napetostjo, prebavo ali utrujenostjo. Priporočljivo bo, da uvedete več rutine, spanja in razbremenitve, sicer vas telo prisili v počitek. Tudi manjše zdravstvene težave bodo signal, da morate bolj poslušati sebe, ne samo obveznosti.

Tehtnica

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Tehtnicam bo druga polovica leta prinesla veliko ukvarjanja s sabo, saj se boste prvič po dolgem času resno vprašali, ali živite tako, kot vam ustreza. Na splošno boste v fazi notranjega preurejanja vrednot, pri čemer vas ne bodo več vodile zunanje potrditve, ampak občutek osebnega miru. V določenih trenutkih boste zavestno umikali svojo pozornost in energijo iz odnosov in okolij, ki vas izčrpavajo, kar bo sprva delovalo nenavadno, a zelo osvobajajoče. To je obdobje, ko se bo manj dogajalo navzven, a veliko več v vas.

V ljubezni boste bolj previdni kot običajno, skorajda tako selektivni, da boste hitro zavrnili površne stike. Samski boste doživeli srečanje z osebo, ki vas ne bo navdušila z videzom ali besedami, ampak z občutkom stabilnosti, ki ga lahko ob njej prvič zaznate šele po nekaj zmenkih. Vezani boste začeli ceniti tišje, vsakdanje trenutke v odnosu, ko se pokaže prava bližina brez velike drame ali dokazovanja. Strasti bo manj, impulzivnosti tudi, a bo več čustvene globine, tako pri vezanih kot samskih.

Na finančnem področju boste prvič po daljšem času bolj disciplinirani in dosledni. Namesto impulzivnih odločitev boste začeli razmišljati dolgoročno, kar vam bo prineslo občutek večje varnosti. Večjih finančnih pretresov ne bo, kar vam omogoča, da uredite stare obveznosti ali izboljšate strukturo prihodkov. Posojanje denarja ali tveganje vas ne bo zanimalo, bolj boste usmerjeni v stabilnost kot rast.

V poslu boste delovali bolj premišljeno in manj impulzivno kot prej. Namesto da bi lovili nove priložnosti, boste izboljševali tisto, kar že imate, in prav tam lahko dosežete največji napredek. Nekateri boste imeli občutek, da se stvari premikajo počasneje, kot si želite, a v resnici gre za bolj kakovosten napredek. Če boste vztrajni, se lahko pokaže tudi stabilnejši položaj ali dolgoročna sprememba ritma dela.

Zdravje bo precej odvisno od vašega notranjega ravnovesja. Ko boste umirjeni, boste imeli veliko energije, ko boste pod stresom, se bo to hitro pokazalo kot utrujenost ali padec koncentracije. Ključno bo, da si ne nalagate preveč in ohranjate svoje redne, umirjene rutine. Telo bo zelo jasno pokazalo, kdaj ste v dobrem stanju in kdaj ne. Če boste potrebovali manjši poseg, ne skrbite, ker se bo vse dobro končalo.

Škorpijon

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Za škorpijone prihaja obdobje notranje moči, saj boste prvič po dolgem času delovali brez potrebe po potrditvi drugih. Vse bolj boste samozavestni, odločni in zelo osredotočeni na svoje cilje, kar vas bo naredilo precej neodvisne od okolice. V določenih trenutkih boste presenetili celo sami sebe pri tem, kako hitro odrežete iz življenja stvari in ljudi, ki vam ne služijo več. To bo vsekakor obdobje, ko ne boste več razmišljali, kaj bi bilo prav za druge, ampak kaj je prav za vas.

V ljubezni boste zelo intenzivni. Samski boste privlačili močne, karizmatične osebe, vendar boste hitro izgubili zanimanje zanje, če ne bo globine ali iskrenosti. Že poleti se lahko razvije zelo strastna zgodba, ki se začne nenadno in spontano, začinjena z magnetno privlačnostjo. Vezani si boste želeli več nadzora v odnosu, kar lahko prinese napetost, a tudi več jasnosti glede tega, kdo vodi dinamiko v paru. Strasti bodo močne, pogovori razburkani in podžigajoči, pogledi zapeljivi in erotika na vrhuncu v avgustu.

Na finančnem področju se lahko jeseni pojavijo večje spremembe. Nekateri boste dobili možnost večjega zaslužka prek novega projekta ali sodelovanja s tujino, drugi boste razmišljali o večjih investicijah ali življenjskih premikih, povezanih z denarjem. Pomembno bo, da ne hitite z odločitvami, saj boste sicer imeli občutek, da lahko povlečete pravo potezo, a ključ bo v strateških, ne v impulzivnih korakih. Posojila in tvegane dogovore dobro preverite in se po možnosti posvetujte s strokovnjakom.

V poslu boste izredno prodorni in učinkoviti. To je obdobje, ko lahko prevzamete pomembnejšo vlogo ali pridete v položaj, na katerem drugi sledijo vašim odločitvam. Ne boste več pripravljeni na kompromise, ki vas ovirajo, kar lahko spremeni tudi odnose v delovnem okolju. Če boste pravilno usmerili energijo, lahko dosežete pomemben preboj ali priznanje, ki ga že dolgo pričakujete.

Zdravje bo v osnovi dobro, a z občasnimi skoki energije in utrujenosti, odvisno od tega, koliko boste psihično obremenjeni. Ko boste preveč napeti, se bo to hitro poznalo na telesu kot notranji nemir ali nespečnost. Pomembno bo, da sproščate napetost, sicer vas lahko telo prisili v počasnejši tempo. Red in telesna aktivnost vam bosta zelo koristila.

Strelec

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Predvsem jesensko obdobje strelcem prinaša širjenje obzorij. Nemirni boste in imeli občutek, da vas življenje potiska iz cone udobja v nove izkušnje in izzive. Že od poletja boste bolj radovedni, nemirni in željni sprememb, zato boste pogosto iskali nove ljudi, nove kraje ali nove načine razmišljanja. V določenih trenutkih boste delovali impulzivno, a vas bo prav ta spontanost vodila v zanimive, nepričakovane situacije. Ključno bo, da ne bežite pred obveznostmi, ampak jih vključite v svoj tempo.

V ljubezni bo zelo živahno in nepredvidljivo. Samski boste doživeli več kratkih, a intenzivnih srečanj, pri čemer lahko pride tudi do močne kemije, ljubezni na prvi pogled in hitrih avantur, ki se začnejo spontano in brez velikih načrtov. Ena izmed teh zgodb vas lahko preseneti z globljo dinamiko, kot boste sprva pričakovali. Vezani boste čutili potrebo po več svobode v odnosu, kar lahko povzroči nekaj trenj, a tudi osvežitev odnosa, če boste znali to izraziti na pravi način. Strasti bodo močne, a zabelile jih bodo tudi zamere. Pogovorite se o njih, sicer lahko rastejo.

Na finančnem področju to ne bo najbolj stabilno obdobje. Prihajale bodo nove priložnosti za zaslužek, pogosto prek stranskih projektov ali znancev, vendar boste denar hitro porabljali za potovanja, izkušnje ali impulzivne nakupe. Previdnost bo potrebna pri posojanju denarja, saj se lahko hitro zaplete, če ne bo jasnih dogovorov. Tudi večje investicije ali krediti zahtevajo dodatni razmislek, saj boste nagnjeni k preveč optimističnim ocenam stanja.

V poslu boste v fazi iskanja širšega smisla in novih smeri dela. Rutina vas bo hitro utrujala, zato boste pogosto menjali pozornost ali preizkušali nove pristope. Nekateri boste dobili priložnost za delo v tujini ali sodelovanje z ljudmi iz drugačnih okolij, kar vam bo zelo ustrezalo. Ključno bo, da ne spustite stvari prehitro, saj se lahko v njih skriva dolgoročna priložnost.

Zdravje vam bo večinoma dobro služilo, a boste občasno preobremenjeni zaradi prehitrega tempa. Telo vam bo jasno pokazalo, kdaj je preveč, predvsem s padcem koncentracije. Pomembno bo, da si vzamete čas za regeneracijo, sicer bo večja možnost športnih poškodb, ki vas bodo prisilile v počitek. Gibanje in občasna sprememba okolja vam bosta dobro dela.

Kozorog

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Za kozoroge prihaja obdobje, ko boste morali sprejeti, da se nekatere stvari ne bodo zgodile tako hitro, kot si želite, kar vas bo prisililo v bolj pragmatičen pristop. Iskali boste čim večjo stabilnost, hkrati boste pod pritiskom odgovornosti, ki se kopičijo in zahtevajo premišljene odločitve. V določenih trenutkih boste čutili, da nosite več bremen kot drugi, kar vas bo naredilo še bolj trmaste in vztrajne, tudi ko bi bilo lažje popustiti.

V ljubezni boste precej zadržani in realni. Samski boste dolgo opazovali simpatijo, preden boste dovolili, da se vam približa, zato se lahko zanimiva priložnost razvija zelo počasi ali ostane nedorečena, ker boste preveč previdni. Vezani boste imeli občutek, da odnos ne napreduje, a ne boste pripravljeni ukrepati glede tega. Skušnjava na delovnem mestu vas lahko vodi v težave. Ljubosumje tudi.

Finančno vas čaka stabilno, a zahtevno obdobje, ko bo nekaj nepričakovanih izdatkov. Projekt se lahko zaključi prej, kot ste pričakovali, vir prihodka usahne, kar vas bo prisililo v hitro reorganizacijo proračuna. Po drugi strani se lahko odpre nova možnost zaslužka, a bo sprva manj zanesljiva in bo zahtevala dodatno preverjanje. Previdnost pri kreditih in večjih nakupih bo nujna, saj se pogoji ne bodo izkazali za tako ugodne, kot bodo videti na začetku.

V poslu se projekt ali sodelovanje lahko konča zaradi zunanjih okoliščin ali spremembe prioritet nadrejenih. To vas lahko preseneti, nato pa prisili v iskanje nove smeri. Nekateri boste morali prevzeti popolnoma drugačne naloge, kot ste jih vajeni, kar bo sprva delovalo kot korak nazaj, a se lahko pozneje izkaže kot nova stabilna pot. Ključno bo, da ne vztrajate pri nečem, kar se je izpelo.

Zdravstveno boste bolj občutljivi kot v preteklem obdobju, dodatno pozornost posvetite predvsem psihični stabilnosti. Pri nekaterih se lahko pojavi daljši čas notranje izčrpanosti, ki ne bo nujno fizična, ampak bolj mentalna – kot občutek praznine, zmanjšane motivacije ali težje koncentracije. V tem primeru bo zelo pomembno, da ne ignorirate stanja in po potrebi obiščete zdravnika ali poiščete strokovno pomoč, če se simptomi vlečejo. Telesno boste sicer stabilni, a psihična obremenitev bo narekovala ton vašega življenja.

Vodnar

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Vodnarjem se obeta precej nepredvidljivo obdobje, ko boste imeli občutek, da se hkrati dogaja preveč stvari, da bi jih lahko nadzorovali. Bolj boste uporniški, neodvisni in nagnjeni k temu, da preizkušate meje – svoje in tuje. Včasih boste zavestno rušili rutino, ker vas bo dolgočasila, kar vas lahko pripelje v zanimive, a tudi kaotične situacije. Pomembno bo, da ločite med svobodo in begom pred odgovornostjo.

V ljubezni bo zelo razgibano in nepredvidljivo. Samski boste imeli več simpatij hkrati, tako ne bo jasno, s kom ste zares, kar lahko vodi v zaplete, ljubosumje, skrivne afere, ki se razvijajo v ozadju. Nekdo lahko ni povsem iskren o svojem statusu, kar vas bo sprva privlačilo, nato zmedlo. Pri vezanih se lahko pojavijo sumničenja, čustvena oddaljenost ali celo kratkotrajne afere na eni ali drugi strani, če odnos ni stabilen. Če je močan, vas čakajo harmonični in strastni poletni meseci, polni eksperimentiranja v spalnici.

Na finančnem področju boste imeli precej razpršeno energijo. Prihodki bodo prihajali iz različnih virov, pogosto nepričakovano, vendar boste denar tudi hitro porabljali za izkušnje, tehnologijo ali impulzivne odločitve. Lahko se pojavi tveganje pri vlaganjih ali projektih, ki so videti preveč dobro, da bi bili resnični, zato previdnost ne bo odveč. Posojila in finančne usluge drugim lahko povzročijo zaplete, če ne bo vse jasno zapisano.

V poslovnem svetu boste delovali inovativno, a ne vedno stabilno. Začetki novih projektov bodo navdihujoči, vendar se lahko nekateri ne razvijejo do konca, ker boste izgubili zanimanje zanje ali se preusmerili drugam. Mogoč je nenaden preobrat v delovnem okolju – sprememba ekipe, vodstva ali načina dela, kar vas lahko sprva vrže iz ravnovesja, a vam nato odpre priložnost za bolj svobodno pot. Odločilno bo, da stvari ne spustite prehitro iz rok.

Zdravje bo občutljivo, predvsem živčni sistem. Nihanja energije, nemir, nespečnost ali raztresenost se lahko pojavijo v obdobjih, ko boste preobremenjeni z informacijami in odnosi. Pri nekaterih se lahko pojavi daljše obdobje mentalne utrujenosti, zato bo pomembno, da si zavestno vzamete odmik od digitalne in družabne preobremenjenosti. Telo bo močno, a glava bo potrebovala več discipline.

Ribi

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Za ribe bo druga polovica leta čustveno, intuitivno in notranje razgibano obdobje, ko boste pogosto čutili stvari prej, kot jih boste znali razložiti. Še bolj kot sicer boste občutljivi za okolico, ljudi in energije, kar vas lahko včasih dvigne, drugič popolnoma izprazni. V določenih trenutkih se boste umikali od dogajanja in iskali svoj mir, ker bo zunanjega hrupa preveč. Ključno bo, da se naučite razlikovati med intuicijo in svojo pretirano čustveno odzivnostjo.