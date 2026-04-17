ATROLOGIJA

Horoskop za konec tedna: čustva se krepijo, nekatera znamenja sprejemajo pomembne odločitve

Poglejte, kakšen vikend nam napovedujejo zvezde.
Fotografija je simbolična. FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/iStockphoto
A. G.
 17. 4. 2026 | 19:44
Zvezde ta konec tedna, 18. in 19. aprila, prinašajo raznoliko astrološko energijo. Čustva bodo okrepljena, odnosi bolj izraziti, posamezna znamenja pa se bodo soočala tudi z odločitvami, ki lahko vplivajo na njihovo nadaljnjo pot. Medtem ko bodo nekateri iskali mir in oddih od vsakdanjih obveznosti, bodo drugi bolj usmerjeni v akcijo, druženje in nove priložnosti.

Oven

Delo: Konec tedna je za počitek, vendar vaš tekmovalni duh ne miruje. Odlična ideja za neki stranski projekt vam lahko pride na misel med tekom ali vadbo. Zapišite jo, vendar odložite realizacijo na ponedeljek – ta vikend posvetite polnjenju baterij, ne pa začetku novih poslovnih bitk.

Ljubezen: Impulzivnost vas vodi v vznemirljivo avanturo. Možen je nepričakovan poziv na izhod, ki ga ne bi smeli zavrniti, tudi če se zdi nekoliko nor. Zasedeni Ovni bodo v odnos vnesli svežino s predlogom za skupno športno aktivnost ali kratko potovanje.

Zdravje: Vaša energija je na vrhuncu, vendar pazite, da ne pretiravate in ne pride do izčrpanosti. Namesto napornega treninga poskusite nekaj, kar združuje moč in sprostitev, kot je pohodništvo s prijatelji. Ne pozabite na kakovosten spanec, da boste pripravljeni na nove zmage.

Bik

Delo: Pozabite na tabele in roke, vsaj za dva dni. Vaša praktična narava zdaj išče nagrado za naporen teden. Posvetite se načrtovanju prihodnjih finančnih naložb v udobju doma, vendar brez pritiska – ob kozarcu dobrega vina in najljubši glasbi.

Ljubezen: Hedonizem je vaše srednje ime ta vikend. Pripravite romantično večerjo za partnerja ali zase, s poudarkom na vseh čutilih. Samski Biki bi lahko pritegnili nekoga s podobnimi interesi v sproščenem okolju, morda na kuharskem tečaju ali degustaciji vina.

Zdravje: Čas je za razvajanje telesa in duha. Privoščite si masažo, dolgo kopel z eteričnimi olji ali preprosto preživite dan v naravi, kjer boste vpijali mir in tišino. Vaša energija se najbolje obnavlja skozi čutne užitke in počitek, zato si tega ne odrekajte.

Dvojčka

Delo: Vaš um je kot panj, ta vikend pa brni z novimi idejami. Namesto da se ukvarjate z zaostanki, izkoristite svojo komunikativnost za neformalno mreženje. Kava z bivšim sodelavcem ali spletno druženje z ljudmi iz stroke bi vam lahko odprla nepričakovana vrata.

Ljubezen: Družabno življenje je v polnem razcvetu. Čaka vas veliko povabil na druženja, vaša radovednost pa vas bo vodila od enega zanimivega pogovora do drugega. Samski Dvojčki bodo zlahka očarali nekoga s humorjem, zasedeni pa bodo uživali v izhodih s partnerjem in skupnimi prijatelji.

Zdravje: Mentalna stimulacija vam je enako pomembna kot fizična aktivnost. Izberite dejavnost, ki vključuje oboje – družabne igre, uganke ali učenje nove veščine. Kratek sprehod po mestu in opazovanje ljudi vam bosta prav tako razjasnila misli.

Rak

Delo: Delo pustite v pisarni, vikend pa posvetite domu in družini. Občutili boste močno potrebo po ustvarjanju udobnega in varnega okolja. Prenova domačega kotička ali načrtovanje družinskega proračuna je lahko produktivno, vendar le, če vam prinaša mir, ne stresa.

Ljubezen: Vaša čustvena stran pride do izraza. Potrebujete bližino in razumevanje, zato organizirajte večer doma z ljubljeno osebo ali najbližjimi prijatelji. Intuitivno boste občutili, kaj drugi potrebujejo, vaša skrbnost pa bo zelo cenjena.

Zdravje: Čustveno ravnovesje je ključno za vaše zdravje. Aktivnosti, kot so kuhanje, vrtnarjenje ali gledanje filmov, vam bodo pomagale pri 'prizemljitvi'. Izogibajte se hrupnim krajem in ljudem, ki vam jemljejo energijo.

Lev

Delo: Čeprav je vikend, vaš ustvarjalni um ne miruje. Lahko dobite navdih za projekt, ki vas bo postavil v središče pozornosti. Delite svoje vizije z nekom, ki vas podpira, vendar shranite podrobnosti za delovni teden – zdaj je čas, da se pokažete v najboljši luči na družbeni sceni.

Ljubezen: Reflektorji so usmerjeni v vas. Vaša karizma in samozavest privlačita poglede, kjerkoli se pojavite, zato je to idealen vikend za izhode. Zasedeni Levi bodo uživali v organizaciji glamuroznega zmenka, medtem ko imajo samski priložnost spoznati nekoga, ki je enako navdušen nad življenjem kot oni.

Zdravje: Napolnite baterije z dejavnostmi, ki vas veselijo in v katerih lahko zasijete. Ples, karaoke s prijatelji ali kakšen skupinski šport so idealni za vas. Najbolje se boste počutili, ko ste obdani z ljudmi, ki občudujejo vašo energijo in pozitivnost.

Devica

Delo: Vaša potreba po redu vas lahko vodi v to, da vikend izkoristite za organizacijo. Urejanje e-pošte, načrtovanje tedna ali čiščenje delovne mize vam bo prineslo občutek nadzora in miru. Kljub temu si postavite časovno omejitev in preostanek vikenda posvetite pravemu počitku.

Ljubezen: Analiziranje občutkov pustite za drug dan. Ta vikend se poskusite prepustiti in uživati v majhnih stvareh. Partner bo cenil vašo bolj sproščeno stran, skupni sprehod v naravi ali obisk botaničnega vrta pa bo popoln. Samske Device bi lahko pritegnile nekoga, ki ceni njihovo inteligenco.

Zdravje: Vaše telo potrebuje odmik od stresa in pretiranega razmišljanja. Joga, meditacija ali branje knjige v mirnem kotičku vam bodo pomagali umiriti um. Bodite pozorni na prehrano; pripravite si zdrave in uravnotežene obroke.

Tehtnica

Delo: Vikend je popoln za vzpostavljanje ravnotežja med zasebnim in poslovnim življenjem. Razmislite o načinih, kako izboljšati sodelovanje s kolegi, vendar se izogibajte konkretnim delovnim nalogam. Diplomatski pristop vam lahko prinese rešitev za kakšen tihi konflikt.

Ljubezen: Harmonija v odnosih je vaša prioriteta. Ta vikend posvetite partnerju ali iskanju sorodne duše. Obisk razstave, gledališke predstave ali elegantna večerja je idealen scenarij. Vaš šarm in občutek za estetiko bosta prišla do izraza.

Zdravje: Poiščite ravnovesje skozi dejavnosti, ki so hkrati lepe in koristne. Ples, pilates ali urejanje bivalnega prostora bodo vnesli harmonijo v vašo vsakdanjost. Obkrožite se z lepimi stvarmi in ljudmi.

Škorpijon

Delo: Čeprav ste se odklopili od delovnih obveznosti, vaš um še vedno rešuje kompleksne probleme. Vikend je idealen za poglobljeno raziskovanje teme, ki vas zanima, brez pritiska rokov. Morda boste odkrili ključno informacijo za prihodnji teden.

Ljubezen: Strasti so poudarjene, vaša potreba po globoki čustveni povezanosti je na vrhuncu. Izogibajte se površnim stikom in se posvetite osebi, ki vas resnično intrigira. Intimen večer ali dolg iskren pogovor lahko poglobi odnos.

Zdravje: Potrebujete regeneracijo, tako fizično kot mentalno. Dejavnosti, kjer ste sami kot dolgi sprehodi ob vodi ali poslušanje glasbe, bodo zdravilne. Izogibajte se množicam in situacijam, ki vam jemljejo energijo.

Strelec

Delo: Poslovne skrbi pustite daleč za sabo, saj vas kliče avantura. Vaš optimizem in želja po širjenju obzorij sta nalezljiva. Vikend izkoristite za načrtovanje potovanja ali učenje nečesa novega, kar lahko dolgoročno obogati vašo kariero.

Ljubezen: Svoboda in spontanost sta ključni besedi. Sprejmite povabilo na izlet v neznano ali organizirajte nekaj povsem nenačrtovanega. Samski Strelci imajo največ možnosti za spogledovanje in nova poznanstva.

Zdravje: Vaši energiji je potreben izhod. Kolesarjenje, pohodništvo ali katera koli aktivnost na svežem zraku vas bo napolnila s pozitivno energijo.

Kozorog

Delo: Vikend je priložnost, da se oddaljite od dela, vendar vaš ambiciozni um težko miruje. Uporabite ta čas za strateško načrtovanje dolgoročnih ciljev. Branje strokovne literature ali načrt za pet let vam bo dalo več zadovoljstva kot brezciljen počitek.

Ljubezen: Pokažite svojo nežnejšo, bolj sproščeno stran. Partner bo cenil skupen čas brez obveznosti. Samske Kozoroge lahko privabi nekdo, ki ceni njihovo resnost in zanesljivost.

Zdravje: Disciplina naj velja tudi za počitek. Načrtujte sprostitev enako resno kot delo. Dolgi sprehodi ali pohodi vam bodo pomagali razbistriti glavo.

Vodnar

Delo: Vaš nekonvencionalni pristop lahko ta vikend rodi genialno idejo. Med hobiji ali druženjem lahko pridete do rešitve, ki je drugi ne vidijo. Zapišite vse ideje, ne glede na to, kako nenavadne so.

Ljubezen: Izvirnost je vaš največji adut. Pozabite na klasične zmenke in predlagajte nekaj drugačnega. Samski Vodnarji se bodo najlažje povezali z ljudmi, ki delijo njihove interese.

Zdravje: Potrebujete mentalno svobodo in spremembo rutine. Raziskovanje mesta, nova hrana ali tehnološki projekti vam bodo koristili.

Ribi

Delo: Meja med resničnostjo in sanjami je ta vikend zelo tanka, kar spodbuja vašo ustvarjalnost. Ukvarjajte se z umetnostjo, pisanjem ali glasbo. Rešitev za težavo lahko pride v sanjah ali sprostitvi.

Ljubezen: Romantika in sanjarjenje bosta obarvala vaš vikend. Potrebujete globoko čustveno povezavo. Samske Ribe lahko idealizirajo novo osebo – poskusite ostati prizemljeni.

Zdravje: Potrebujete mir in beg od realnosti. Meditacija, kopeli ali spanje vam bodo pomagali obnoviti energijo. Sledite intuiciji, poroča index.hr.

