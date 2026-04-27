ASTROLOGIJA

Horoskopski znaki in potovanja: poglejte, katera je vaša idealna destinacija

Zodiak lahko razkrije veliko o vaših potovalnih preferencah in vam pomaga najti kraje, kjer se boste počutili najbolj izpolnjene.
Simbolična slika FOTO: Hinterhaus Productions Getty Images
Delo UI
 27. 4. 2026 | 06:00
Ste se kdaj vprašali, zakaj vas vleče v določene kraje ali zakaj se v nekaterih destinacijah počutite bolj domače kot v drugih? Morda ima vaš horoskopski znak več opraviti s tem, kot si mislite. Zodiak lahko razkrije veliko o vaših potovalnih preferencah in vam pomaga najti kraje, kjer se boste počutili najbolj izpolnjene.

Oven: Pustolovski popotnik

Oven je znan po svoji energiji, pogumu in želji po avanturah. Idealna destinacija za ovna je kraj, kjer lahko preizkusi svoje meje in se sooči z izzivi. Nepal s svojim izjemnim Himalajskim gorovjem in možnostmi za treking je kot nalašč za ovna. Prav tako ga bo navdušil safari po afriških savanah ali raziskovanje divjine v Patagoniji.

Bik: Ljubitelj udobja in lepote

Biki cenijo udobje, lepoto in dobro hrano. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko uživajo v razkošju in naravnih lepotah. Toskana v Italiji s svojimi vinogradi, gurmansko hrano in slikovitimi pokrajinami je popolna izbira za bike. Prav tako jih bo privlačila Provansa v Franciji ali sanjski otoki, kot so Maldivi.

Dvojčka: Radovedni raziskovalec

Dvojčki so družabni, radovedni in vedno pripravljeni na nove izkušnje. Potovanja, ki jim ponujajo raznolikost in možnost spoznavanja novih ljudi, so za njih idealna. New York s svojo živahno mestno sceno, Tokio s svojo mešanico tradicije in modernosti ali pa Barcelona z bogato kulturno dediščino in nočnim življenjem so destinacije, kjer se bodo dvojčki počutili kot doma.

Rak: Iskalec domačnosti

Raki so čustveni in cenijo domačnost ter varnost. Radi imajo kraje, ki jim nudijo občutek doma in kjer lahko ustvarijo lepe spomine z najbližjimi. Romantične destinacije, kot so Pariz, Benetke ali obmorska mesta na Amalfijski obali, so kot nalašč za rake. Prav tako jih bo privlačila narava in mirnejši kraji, kjer lahko najdejo notranji mir.

Lev: Ljubitelj glamurja

Levi obožujejo pozornost, luksuz in glamur. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko zasijejo in se počutijo kot zvezde. Dubaj s svojimi razkošnimi hoteli in trgovinami, Las Vegas z neonskimi lučmi in neprestanim dogajanjem ali pa eksotične destinacije, kot so Karibi, kjer lahko uživajo v soncu in morju, so popolne za leve.

Devica: Perfekcionist v iskanju reda

Device so praktične, organizirane in cenijo red. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko raziskujejo zgodovino, kulturo in naravo na urejen način. Švica s svojimi alpskimi vasicami, urejenimi mesti in naravnimi lepotami je popolna za device. Prav tako jih bodo navdušili kraji, kot so Japonska ali Skandinavija, kjer vladata red in čistoča.

Tehtnica: Iskalec ravnovesja in lepote

Tehtnice cenijo lepoto, umetnost in harmonijo. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko uživajo v estetskih doživetjih in kulturnih dogodkih. Firence s svojo renesančno arhitekturo, Pariz z umetniškimi galerijami in romantičnimi ulicami ali pa Grčija s svojimi zgodovinskimi spomeniki in čudovitimi plažami so kot nalašč za tehtnice.

Škorpijon: Intenzivni raziskovalec

Škorpijoni so strastni, skrivnostni in radi raziskujejo globine. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko doživijo intenzivne izkušnje in se potopijo v lokalno kulturo. Egipt s svojimi starodavnimi piramidami, Peru z mističnim Machu Picchujem ali Islandija s svojimi vulkani in gejzirji so kraji, kjer se bodo škorpijoni počutili najbolj žive.

Strelec: Večni popotnik

Strelci so rojeni popotniki, ki hrepenijo po svobodi in novih izkušnjah. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko raziskujejo neznano in se podajajo v avanture. Avstralija s svojo divjo naravo, Južna Amerika z bogato kulturno dediščino ali pa road trip po ZDA so kot nalašč za strelce, ki vedno iščejo nove horizonte.

Kozorog: Ambiciozni raziskovalec

Kozorogi so ambiciozni, disciplinirani in cenijo tradicijo. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko raziskujejo zgodovino in kulturno dediščino. Rim s svojimi antičnimi spomeniki, London z bogato zgodovino in kulturnimi dogodki ali pa Kitajska s svojo tisočletno tradicijo so popolne destinacije za kozoroge.

Vodnar: Inovativni raziskovalec

Vodnarji so inovativni, neodvisni in radi raziskujejo nove ideje. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko doživijo nekaj edinstvenega in nenavadnega. Berlin s svojo kreativno sceno, San Francisco s tehnološkimi inovacijami ali pa Islandija s svojo čudovito naravo in geotermalnimi vrelci so kraji, kjer se bodo vodnarji počutili najbolj domače.

Ribi: Sanjač in umetnik

Ribi so sanjači, umetniški in čustveni. Zanje so idealne destinacije, kjer lahko pobegnejo iz vsakdanjosti in se potopijo v sanjski svet. Bali s svojimi čudovitimi plažami in spiritualno energijo, Tajska s svojimi templji in meditacijskimi centri ali pa Santorini s svojimi čarobnimi sončnimi zahodi so popolne destinacije za ribe.

Ne glede na to, kateri znak ste, vam zodiak lahko pomaga najti kraje, kjer se boste počutili najbolj izpolnjene in srečne. Naj vam zvezde pokažejo pot do vaših sanjskih destinacij!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

potovanjaastrologijadopustizlet
ZADNJE NOVICE
07:47
Šport  |  Športni trači
ANŽE KOPITAR

Velika slovenska legenda končala športno pot, ob njem hčerka Neža in sin Jakob: »Hvala za vse, AK11!« (FOTO in VIDEO)

Ob koncu kariere Anžeta Kopitarja so na Hokejski zvezi Slovenije objavili ganljiv zapis.
27. 4. 2026 | 07:47
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik za prvomajske počitnice: od pomladne juhe do sočnega burgerja

Ideje za kosila v času prvomajskih praznikov: lahkotne pomladne jedi, hitri recepti in nekaj razvajanja za podaljšan praznični teden.
Odprta kuhinja27. 4. 2026 | 07:30
07:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KAZENSKI POSTOPEK

Mama iz pekla! Več dni ignorirala signale inzulinske črpalke: sedemletnik je po hudih zapletih umrl

Obtožnica navaja, da je pomanjkanje inzulina povzročilo hudo presnovno motnjo in usodne posledice.
27. 4. 2026 | 07:30
07:21
Novice  |  Svet
ŠE VEDNO ZELO ŽIV

Vsi napadi na Donalda Trumpa: od zastrupljenih pisem do strela, ki mu je oplazil uho (FOTO)

Donald Trump je bil v zadnjem desetletju večkrat tarča resnih groženj in tudi izvedenih napadov. Od poskusov atentata in streljanj do zastrupljenih pošiljk, najhujši incident se je zgodil leta 2024 v Pensilvaniji, kjer je bil ranjen, življenje pa sta izgubili dve osebi.
27. 4. 2026 | 07:21
07:16
Bulvar  |  Domači trači
ČUSTVEN ODZIV

Poglejte, kaj je o Gregorju (Kmetija) povedala njegova lepa Patricija: »Nisem si mislila, da boš prišel tako daleč«

Po napetem dvoboju z Igorjem je moral zapustiti posestvo, doma pa ga pričakala močna podpora najbližjih.
27. 4. 2026 | 07:16
07:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNI NESREČI

Grozljiva nesreča motorista na Šmartinski cesti v Ljubljani okoli 1. ure, z njim je zelo hudo

Policisti motoriste opozarjajo, naj se na vsako vožnjo ustrezno pripravijo in poskrbijo za lastno varnost.
27. 4. 2026 | 07:12

