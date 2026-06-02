Hotela ali ne, dvema znakoma se bo junija spremenila usoda

Junij ni le začetek meteorološkega in kasneje še koledarskega poletja, temveč pravi astrološki jackpot. Poletni solsticij in največja sončna aktivnost namreč prinašata idealen čas za uresničitev velikih ciljev in neverjetnih načrtov. Kot navaja znana astrologinja Alena Grig, dva planeta sreče, Venera in Jupiter, letošnjega junija vstopata v znamenje raka, medtem ko Uran dvojčkom prinaša nepričakovano srečo. Po njenih besedah bo sedenje doma v tem mesecu pravi zločin, saj zvezde pripravljajo neverjetne priložnosti za vse, ki so pripravljeni prevzeti pobudo.

Velik uspeh in številne priložnosti za rake

Zvezde bodo že na začetku meseca močno naklonjene temu vodnemu znamenju. Astrologi poudarjajo, da bo Venera prvo polovico meseca v znamenju raka, kar bo prineslo močno željo po ugajanju, neverjetno sposobnost privabljanja pogledov in zelo igrivo razpoloženje. To ustvarja močan občutek sreče, zabave in poguma, zato bodo drugi ulici rakom delili komplimente, tudi sami pa bodo opazili številne priložnosti in si želeli veselja iz globine duše.

Prav zato se lahko v tem obdobju zgodijo čudovite življenjske spremembe, predvsem zato, ker so raki nanje popolnoma pripravljeni in jih nestrpno pričakujejo. Ob tem bo Jupiter v znamenju raka ostal vse do konca junija, kar pomeni, da bo priložnosti za velik uspeh in preboj v ospredje na pretek. Alena pojasnjuje, da bo to fantastičen čas, da pogumno pokažejo, kaj znajo, še posebej, če so rojeni v drugi polovici tega znamenja.

Obenem strogo opozarja, da Jupiter nikakor ne mara lenih in depresivnih ljudi. Najpomembneje pa je, da bosta ta dva planeta od 4. do 12. junija v močni konjunkciji, kar predstavlja obdobje največjih možnosti, ko raki nikakor ne smejo ostati pasivni. Vse najboljše priložnosti, neverjetni dobitki in usodna srečanja jih bodo obšli, če jim ne bodo dovolili, da se zgodijo, zato je ključnega pomena zavzeti aktivno družbeno vlogo in od življenja vzeti prav vse.

Nepričakovane spremembe za dvojčke

Med glavne srečneže zodiaka se uvrščajo tudi dvojčki. Uran, planet popolnih presenečenj in nenadnih preobratov, namreč prehaja skozi tiste, ki so rojeni na samem začetku tega znamenja. Čakajo jih zelo ostri, a povsem prijetni obrati usode. Te spremembe se bodo zgodile ne glede na to, ali si jih želijo ali ne, zato se nima smisla preveč truditi, da bi vse ostalo po starem.

Zaradi svoje naravne radovednosti bodo dvojčki to nalogo zagotovo zlahka obvladali, vendar morajo ostati zavedni, da moralnih norm nihče ni odpravil in da lahko v novostih uživajo le, če s tem ne škodujejo sebi ali svojim bližnjim. Na splošno bo junij fantastičen mesec za poroke, romantična srečanja, ukvarjanje z umetnostjo in načrtovanje dopusta, saj bodo prav vsi planeti neverjetno naklonjeni tem življenjskim področjem. Dvojčki, izkoristite to edinstveno priložnost za počitek, sončenje, občutek metuljčkov v trebuhu in pravo ljubezen, ter preden bo Merkur proti koncu meseca znova začel retrogradno gibanje, vdihnite vroč poletni duh, priporoča portal žena.rs.