Umirimo se in osrediščimo, nato v mislih pokličemo številne vodnike in mojstre svetega žarka, naj nas vodijo pri klicanju vijoličnega plamena. Dovolimo si sprostiti. Usmerimo pozornost navznoter, ko začnemo pred seboj videti in čutiti frekvenco vijolične svetlobe. Morda jo bomo videli majhno ali zelo veliko, zatemnjeno ali zelo svetlo. Morda ne bomo videli ničesar, a vijolični žarek je z vami, ko se začne oblikovati krog na tleh okoli vas. Krog vijoličnega žarka se začne dvigovati navzgor kot vijolični ogenj. Vedite, da so ti plameni varni na dotik in vas ne bodo opekli. Ta sveti ogenj bo raztopil negativne misli in omejitve. Globoko vdihnite in vijolični plamen vdihnite globoko v pljuča. Vidite in začutite, kako se sveti ogenj iz pljuč prenese v krvni obtok. Kroži po celotnem telesu, se širi navzven in preobraža vaše fizično in energijsko telo na višjo frekvenco. Tako začnete utelešati vijolični plamen.

Imamo veliko različnih vrst duhovnih vodnikov, ki nam lahko pomagajo iz vijoličnega plamena prejeti največ, vključno s svetlobnimi bitji in zdravilskimi vodniki. Zato jih prosimo za božansko pomoč na zavestni in podzavestni ravni. Na fizični in energijski ravni naj nam namreč pomagajo utelešati vijolični plamen in se začeti z njim zlivati. Začutite ljubečo milost svojih vodnikov, medtem ko se omejitve odstranjujejo. Dvignete se v višje ravni, kar vam omogoča priklic še močnejšega vijoličnega plamena.