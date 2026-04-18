Imate občutek, da čas teče hitreje? Guruji trdijo, da živimo v času velikih sprememb

Imate tudi vi občutek, da dnevi bežijo hitreje kot nekoč? Kot da živimo več življenj hkrati? Po nekaterih razlagah to ni le občutek - guruji pravijo, da se svet dobesedno pospešuje.

Govori se, da se spreminja vibracija Zemlje, z njo tudi mi. Naše telo, čustva in misli naj bi delovali hitreje, intenzivneje. Fizični svet naj bi se približeval nečemu, kar mnogi opisujejo kot nevidno, nefizično raven. Zato naj bi vse doživljali bolj neposredno – občutke, misli, celo posledice svojih dejanj.

A ta pospešek ima tudi temno plat. Vse, kar smo potlačili – strahovi, travme, boleče izkušnje –, naj bi prihajalo na površje. Ne le pri posameznikih, tudi v družbi. Škandali, razkritja, padanje mask – vse to mnogi vidijo kot del velikega čiščenja, ki naj bi bilo nujno za napredek. Nekateri celo govorijo o razcepu. O ljudeh, ki se bodo prilagodili spremembam, in tistih, ki se jim bodo upirali. Je to res ali le občutek časa, v katerem živimo?

In kaj lahko storimo? Odgovor je vračanje k sebi, da prepoznamo svoje notranje stanje in ga zavestno izbiramo. Ko bi uredili svojo energijo, naj bi se začel spreminjati tudi svet okoli nas. Se bo tempo še stopnjeval? Guruji pravijo, da ja. Zato ni odveč, da se kdaj ustavimo, zadihamo in prisluhnemo sebi. Kajti v hrupu sprememb naj bi bil prav notranji mir tisti, ki nas drži pokonci.