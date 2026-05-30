Imate občutek, da ne napredujete več? To je lahko del procesa

Ne glede na to, na kateri stopnji duhovnega razvoja ste, se zdi, da ste se na neki točki ustavili. Stojite na mestu in ne napredujete več, čeprav ste prej doživljali pospešen razvoj zavesti in sposobnosti. Morda se ravno zato počutite izgubljene, saj ste prenehali dobivati sporočila, vizije in pomenljive sanje. Lahko vam je celo padla vibracija in ponovno razmišljate logično in realno ter ste ujeti v matrico in stare vzorce razmišljanja in delovanja. Toda kar koli naredite, se ne počutite več povezane in zdi se vam nemogoče vrniti v vibracijo svetlobe in ljubezni. Je bilo torej vse zaman?

Po začetnem navdušenju in raziskovanju življenjskih resnic boste z na novo pridobljeno modrostjo in razumevanjem povezanosti in večdimenzionalnosti vesolja spoznali, da ste še vedno samo duša v človeškem telesu, torej ste omejeni. Morda se obilje energije in moči iz višjih sfer univerzuma ne bo samodejno uravnalo z vašim trenutnim fizičnim stanjem in boste kljub vsem duhovnim spoznanjem nemočni, nepotrpežljivi in vam bo neudobno. Tudi zbolite lahko. Prav tako se lahko čutite odtujene od večine družbe, saj drugi ne delijo vaših spoznanj in uvidov ter ostajajo v matrici. Čeprav si želite deliti svojo modrost z njimi, jo zavračajo kot nerealistično ali celo menijo, da niste povsem pri sebi. Čutite se necenjene in kot da imate zvezane roke, medtem ko se drugi zapletajo v neprekinjene stare vzorce, ki temeljijo na strahu, nezdravi navezanosti in sledenju nesmiselnim pravilom družbenih avtoritet. To je lahko vzrok za vaš trenutni postanek na poti. Predelati morate svoje občutke in odnose s svetom, preden nadaljujete duhovni razvoj.