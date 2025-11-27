Imate toksičnega šefa? Tako se lahko zaščitite pred njim

Včasih življenje pred nas postavi osebo, ki nas ne dviga, temveč potiska navzdol. Šefa, ki ne vodi, ampak prikriva svojo nesposobnost s pritiskom, kritiko in manipulacijo. Tak odnos nas izčrpava, prazni in počasi lomi. A prav v takih trenutkih moramo razumeti nekaj pomembnega: ko se zaščitimo energijsko, njegovo vedenje izgubi moč nad nami. Toksični šef deluje kot energijski vampir. Hrani se z našo negotovostjo, strahom, občutkom manjvrednosti. Ko mi pademo vibracijsko, on postane močnejši. Zato je naš prvi korak preprost, a ključen: ostanimo v svoji energiji. Ne dovolimo, da nas potegne v njegov kaos.

Energijsko se zaščitimo tako, da si vsako jutro predstavljamo svetlobni ščit okoli sebe. Zlata ali bela svetloba naj se razširi okoli našega telesa in zapre vso energijsko avro. Rečemo: »Moja energija je moja. Ni dostopna tujim vplivom.« Ko to ponavljamo vsak dan, se začne dvigati naš notranji steber moči. Strupena energija se ne more več prilepiti na nas. Pomaga tudi, da se zavemo njegove igre. Tak šef nas ne napada, ker smo slabi, ampak ker ga naš mir ogroža. Ko mi stojimo pokončno, postane njegov nadzor neuporaben. Zato ga ne hranimo z reakcijo. Ne razlagamo, ne opravičujemo se, ne vstopamo v njegovo dramo. Mir je naše orožje.

Ko začutimo napetost, naredimo tri počasne, globoke izdihe. Ob vsakem izdihu si predstavljamo, da iz telesa izpuščamo tuj pritisk. Nato v sebi ponovimo: »Jaz sem večji od tega trenutka.« Takrat se dvigne naša vibracija – in njegov vpliv oslabi. Lahko si pomagamo tudi s kristali (črni turmalin, obsidian), solnimi kopelmi in kratkimi meditacijami za prizemljitev. Ko okrepimo svojo notranjo strukturo, se postavimo drugače. Postanemo trdni, jasni, nedosegljivi. Na koncu spoznamo: šef nas lahko pritiska le tam, kjer smo ranljivi. Ko zacelimo te notranje razpoke, izgubi dostop. In prav v tem energijskem osvobajanju se zgodi največja zmaga – povrnemo si sebe.