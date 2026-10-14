Imate v datumu rojstva katero od teh treh števil? Numerologi pravijo, da ste krivi za nepotrebno zapletanje odnosov

Razlog je seveda lahko povsem vsakdanji. Morda gre za dolg pogovor, stres, utrujenost ali preveč obveznosti. Numerologija pa ponuja precej drugačno razlago in trdi, da naj bi nekatera števila v datumu rojstva nakazovala ljudi, ki na okolico vplivajo intenzivneje od drugih. Po tem numerološkem prepričanju posebej izstopajo števila 1, 5 in 8.

To seveda ne pomeni, da so ljudje s temi števili »slabi« partnerji ali prijatelji. Numerologi jim preprosto pripisujejo vedenjske vzorce, ki lahko v določenih odnosih postanejo naporni.

Najprej izračunajte svoje število

Postopek je preprost. Seštejete vse številke svojega datuma rojstva, nato pa seštevanje ponavljate, dokler ne dobite enomestnega števila. Če je nekdo denimo rojen 15. junija 1987, izračun izgleda tako:

1 + 5 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 7 = 37. Nato seštejete še 3 + 7 = 10 in nazadnje 1 + 0 = 1. Končno število je torej 1.

Število 1: želi biti opažen

Enica se v numerologiji povezuje s samostojnostjo, ambicioznostjo in željo po uspehu. Ljudje s tem številom naj bi pogosto hitro prevzeli glavno besedo in se znašli v središču pozornosti. Njihova energija je lahko nalezljiva in navdihujoča, toda težava nastane, če v pogovoru za druge preprosto zmanjka prostora.

Če nekdo nenehno govori o svojih načrtih, pričakuje potrjevanje in težko sprejema drugačna mnenja, se lahko sogovornik začne počutiti preslišanega. Numerološki nasvet za enice je zato precej preprost: včasih je treba nehati govoriti, postaviti vprašanje in res poslušati odgovor.

Število 5: načrti se lahko spremenijo v zadnji sekundi

Petica simbolizira svobodo, spremembe in potrebo po gibanju. Takšni ljudje naj bi bili spontani, radovedni in polni novih idej. Z njimi naj bi bilo le redko dolgčas, imajo pa lahko težavo z rutino in dolgoročnimi dogovori. Sprememba načrtov tik pred zdajci, nenapovedani klici, nova ideja vsakih nekaj minut. Za nekoga je to lahko zabavno, za drugega pa zelo stresno.

Težava naj bi se pojavila predvsem takrat, ko spontanost ene osebe začne posegati v čas in obveznosti druge. Petice naj bi zato nekoliko pogosteje pomislile, kako njihove odločitve vplivajo na ljudi okoli njih.

Število 8: odnosi hitro postanejo zelo intenzivni

Osmica se v numerologiji povezuje z močjo, ambicijo in čustveno intenzivnostjo. Ljudje s tem številom naj bi znali zelo dobro poslušati in pogosto dajejo vtis, da sogovornika res razumejo. Zaradi tega se jim drugi hitro zaupajo. Toda ravno tu lahko nastane težava. Pogovori lahko postanejo zelo globoki, dolgi in čustveno zahtevni. Če se ves čas vrtijo okoli istih težav, se lahko izčrpata tako poslušalec kot tisti, ki svoje težave deli.

Numerologi zato osmicam svetujejo, naj se naučijo razlikovati med lastnimi občutki in težavami drugih ljudi ter si po napornih pogovorih dovolijo odmik.