Intuicija, sanje in usoda: ta štiri nebesna znamenja najpogosteje doživijo déjà vu

Nekateri ljudje pogosto opisujejo nenavaden občutek, da so določen trenutek, kraj ali pogovor že enkrat doživeli. V astrologiji takšne izkušnje povezujejo z intuicijo, občutljivostjo in močnim notranjim svetom, medtem ko splošna javnost ta pojav pozna kot déjà vu, ki nastane, ko možgani novemu dogodku za trenutek pripišejo občutek domačnosti.

Astrološko gledano se štiri znamenja z njim srečujejo najpogosteje.

Raki so znani po izjemni čustveni globini in močni povezavi s preteklostjo. Zaradi tega lahko v novem okolju ali ob srečanju z neznancem doživijo zelo intenziven občutek domačnosti, saj jim intuicija pogosto govori, da se za naključji skriva globlji pomen.

Ker ribe živijo med resničnostjo in bogatim notranjim svetom, jih neobičajni občutki ne presenečajo. Žive sanje in močna intuicija pripomorejo k vtisu, da so določeno situacijo že izkusile ali da jih trenutek opozarja na nekaj iz preteklosti.

Škorpijoni natančno opazujejo okolico ter opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Zato jim lahko določen prizor, ali pogovor deluje nenavadno znan, sami pa nato dolgo razmišljajo o skritem pomenu tega trenutka.

Strelci verjamejo, da se stvari dogajajo z razlogom. Ko doživijo déjà vu, ga pogosto razumejo kot poseben znak ali usmeritev, njihova odprtost do novih izkušenj pa jih le še dodatno spodbuja, da takšnim občutkom sledijo.