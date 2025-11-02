  • Delo d.o.o.
ZVEZDE NAPOVEDUJEJO

Iskrenost, strast in usodne odločitve: ljubezenski horoskop za november 2025

Kdo bo našel ljubezen in kdo končno zapira staro poglavje?
FOTO: Deagreez, Getty Images
A. G.
 2. 11. 2025 | 06:00
4:47
A+A-

Preberite, kaj vam zvezde razkrivajo na področju srca in čustev. November 2025 prinaša obdobje iskrenosti, soočenja in presenetljivih začetkov.

Poglejmo, kaj Venera pripravlja za vsak znak.

Oven

FOTO: Goran13 Getty Images/Istockphoto
FOTO: Goran13 Getty Images/Istockphoto

Težko boste prenašali čakanje na nekaj, kar vam veliko pomeni. Zdelo se vam bo, da se sanjana situacija vse bolj oddaljuje – a ne veste, da se vse to dogaja za vaše dobro. Na ta način se izognete oviram, ki bi jih sicer težko premagali.

Zaupajte, da imajo zvezde načrt. Do konca meseca boste spoznali, da je vse imelo smisel.

Bik

FOTO: Iryna Imago Getty Images
FOTO: Iryna Imago Getty Images

Vprašajte se, kaj v resnici želite v ljubezni. Če se razpeti med dvema osebama ali različnima potema, poslušajte svoje srce. Izberite tisto, kar vam prinaša mir in občutek varnosti – čaka vas čudovita jesen.

Kratke avanture vas bodo sicer mikale, a prinašajo le zaplete. Ostajajte zvesti sebi.

Dvojčka

FOTO: Jacob Wackerhausen, Getty Images
FOTO: Jacob Wackerhausen, Getty Images

Pripravljeni ste na prijetno presenečenje! Spoznali boste, da vaša zveza ali simpatija skriva več globine, kot ste mislili. Iskreni pogovori vam bodo odprli oči in pokazali, da vas nekdo resnično ceni takšne, kot ste.

Miren, a čustveno bogat mesec.

Rak

FOTO: Evgenyatamanenko, Getty Images/istockphoto
FOTO: Evgenyatamanenko, Getty Images/istockphoto

V vaše ljubezensko življenje vstopa svež veter! Vse, kar vas je prej obremenjevalo, izgublja pomen. Nova energija lahko okrepi obstoječo zvezo ali odpre vrata novemu razmerju.

Pogovori bodo tokrat globlji, bolj iskreni in polni razumevanja.

Lev

FOTO: Flamingoimages Getty Images/istockphoto
FOTO: Flamingoimages Getty Images/istockphoto

Čas je, da se osvobodite vsega, kar vas je zadrževalo. Spoznali boste, da nikomur ničesar ne dolgujete. Ko prenehate potiskati čustva, se vrne vaše naravno samozaupanje in notranja moč.

Morda se zdi, da se ne dogaja nič posebnega, a nekdo pogosto misli na vas in pripravlja presenečenje.

Devica

FOTO: Getty Images/istockphoto 
FOTO: Getty Images/istockphoto 

Končno boste pogledali resnici v oči. Čeprav bo spoznanje sprva boleče, vam prinaša olajšanje in jasnost. Bolje je vedeti, kot živeti v iluziji.

Ta iskrenost vam bo pomagala razumeti, kaj je vredno ohraniti in kaj spustiti. Iskrenost odpira vrata novim možnostim.

Tehtnica

FOTO: Mariia Vitkovska Getty Images
FOTO: Mariia Vitkovska Getty Images

Pazite na besede – lahko boste občutljivejši kot običajno. Iskrenost je dragocena, a način, kako jo izrazite, je ključen. Preden kaj izrečete, pomislite, kako bo to zvenelo drugi strani.

Diplomacija bo vaš najmočnejši adut. Z malo potrpežljivosti se izognete nepotrebnim sporom.

Škorpijon

FOTO: Dusanpetkovic Getty Images/istockphoto
FOTO: Dusanpetkovic Getty Images/istockphoto

Če želite povrniti zaupanje, morate priznati napake. Eno iskreno 'oprosti' lahko popravi več, kot mislite. Pokazati ranljivost ni šibkost – temveč dokaz zrelosti. Tudi če ste razočarani, poskusite odpustiti.

Ljubezen se vam bo hitro vrnila v obliki topline in razumevanja.

Strelec

FOTO: Piksel, Getty Images
FOTO: Piksel, Getty Images

Če boste podcenjevali tuja čustva, bi lahko obžalovali. November vas spodbuja k iskrenosti in odprtemu pogovoru. Lažne igre ali površni odnosi vam ne bodo prinesli nič dobrega.

Zdaj je čas, da izrazite resnico in pokažete, komu zares pripada vaše srce.

Kozorog

FOTO: Aaronamat Getty Images/istockphoto
FOTO: Aaronamat Getty Images/istockphoto

Presenetili boste sami sebe! Privlačila vas bo oseba, ki je sicer ne bi opazili – a njen čar in toplina vas bosta osvojila. Dajte priložnost novi energiji in pustite, da se vse odvija spontano.

Iz prijateljstva se lahko razvije iskrena in trajna zveza.

Vodnar

 FOTO: Fizkes, Getty Images
 FOTO: Fizkes, Getty Images

Ne podcenjujte, koliko svetlobe prinašate v življenja drugih. V novembru boste začutili, kako pomembni ste nekomu, ki vam veliko pomeni. To je čas, da se odprete in izrazite, kar čutite.

Ljubezen, ki jo boste prejeli, bo iskrena in globoka.

Ribi

FOTO: Guliver/Thinkstock 
FOTO: Guliver/Thinkstock 

Ne bojte se novih poznanstev – mesec vam prinaša lahkotnost, veselje in toplino. Zvezde vam lahko pripeljejo osebo iz ognjenega znaka (Oven, Lev ali Strelec), ki vas bo navdihnila.

Če ste v zvezi, znova boste okrepili povezanost in nežnost. To je čas za pogovore, ki zdravijo srce, poroča Mondo.

ljubezenčustvaprihodnostUsodne odločitveljubezenski horoskophoroskopastro napoved
