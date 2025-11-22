Izberimo sebe: ob pravih ljudeh se razcvetimo, ob napačnih ovenimo

V življenju srečamo mnogo ljudi – nekatere kot darilo, druge kot lekcijo. A med njimi so tudi taki, ki nas skoraj neopazno odmikajo od poti, ki jo naša duša že od nekdaj pozna. To ni kazen in ni naključje. Gre za preizkus, ki preverja, ali slišimo svoj notranji glas ali dovolimo, da ga preglasijo potrebe drugih. Vsaka duša pride na svet z namenom, z darom, ki ga mora izraziti. A ko vstopijo v naše življenje ljudje, ki niso usklajeni z našo energijo, se začne subtilno odmikanje. Njihova pričakovanja, strahovi, dvomi in navade se prilepijo na naš energijski prostor. Počasi se začnemo prilagajati, zmanjševati, utišati. Začnemo misliti, da je naša pot preveč drzna ali preveč nenavadna.

Napačni ljudje ne povzročijo kaosa zato, ker bi bili slabi – temveč zato, ker vibrirajo na drugačni frekvenci. In ko predolgo bivamo v energiji, ki ni naša, se naša notranja svetloba začne dušiti, utrip duše pa oslabi. Prvi znak, da nekdo ni pravi za nas, je preprost: ob njem pozabimo, kdo smo. Nehamo sanjati. Nehamo čutiti. Naše telo postane težko, misli megleno razpršene, intuicija se umakne v tišino. Ko stopimo stran od takih ljudi, se zgodi nekaj skoraj čudežnega – naenkrat začutimo jasnost, kot bi se v nas ponovno prižgala svetilka, kot da bi duša zadihala.

Največji duhovni korak

Guruji pravijo, da nas napačni ljudje odvračajo od dušnega poslanstva, da se ga naučimo braniti. Da se naučimo reči ne, ko energija ni pravilna. Da zaslišimo lastno intuicijo glasneje od vseh drugih glasov. Naša pot je sveti prostor. Ni namenjena vsem. Duša se vedno odzove, ko smo z ljudmi, ki nas vidijo, čutijo in spoštujejo. Ob pravih ljudeh se razcvetimo, ob napačnih ovenimo. Največji duhovni korak se zgodi, ko izberemo sebe. Ko dovolimo, da gremo tja, kamor nas kliče notranji glas – tudi če to pomeni, da gremo sami. Kajti dušno poslanstvo nikoli ni izgubljeno. Le čaka, da se vrnemo k njemu.