Izberite pravo barvo zase: vprašajte se, kako se boste počutili v njej

Barve, ki jih nosimo, niso le estetska izbira, vplivajo namreč naše počutje in energijsko polje. Pripomorejo lahko k ravnovesju ali izzovejo nelagodje. Modri in zeleni toni nas pomirijo, živi rdeči in oranžni nas spodbudijo k akciji. Raziskave kažejo, da določene barve vplivajo na možgansko aktivnost, hormone in celo telesno temperaturo. Rdeča tako poveča budnost in spodbuja aktivnost, modri toni pa zmanjšajo napetost in sprostijo. Deloma gre za biološki odziv - človeški vid zazna valovne dolžine barv in možgani se na to odzovejo, kar vpliva na razpoloženje in vedenje.

Prav tako je vsaka čakra povezana z določeno barvo. Če jo uvedemo v svoje okolje, lahko vplivamo nanjo in okrepimo tisto, kar čakra spodbuja. Korenska čakra je rdeča in pomeni stabilnost, varnost; sakralna čakra – oranžna, prinaša kreativnost, čustva; sončni pletež okrepi rumena – prinaša moč in samozavest; srčna čakra je zelena ali roza, odpira sočutje, ljubezen; grlena čakra je modra in skrbi za komunikacijo; tretje oko, sedež intuicije, je indigo; kronska čakra pa vijolična ali bleščeča bela in je center za duhovnost.

Kombinirajmo barvne odtenke

Če nosimo barvo, ki je usklajena s čakro, na področju katere čutimo neravnovesje, lahko spodbujamo pretok energije in izboljšamo počutje. Če smo nemočni ali imamo nizko samozavest, si nadenimo kaj rumenega. Če smo čustveno zaprti in želimo odpreti srce, nas podpira zelena.

Najprej ugotovimo, ali smo izčrpani, nervozni, preveč mirni. Za pomiritev izberemo hladne barve: modra, zelena. Če želimo energijo in akcijo, izberimo tople barve: rdečo, oranžno, rumeno. Če duhovno povezanost ali introspekcijo, uporabimo indigo ali vijolično, ki spodbujata intuicijo in višjo zavest. Kombinirajmo barvne odtenke glede na čakro, ki jo želimo podpreti. Če čutimo, da smo duhovno izčrpani, lahko pomagata vrhnji del obleke v vijolični in spodnji v temnejši modri.