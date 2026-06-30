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Jagodna polna luna: odlične priložnosti za tri astrološke znake

Polna luna v znamenju kozoroga trem astrološkim znakom prinaša pomembne spremembe.
FOTO: Chayananm/Gettyimages

FOTO: Chayananm/Gettyimages

FOTO: Estt/Gettyimages

FOTO: Estt/Gettyimages

FOTO: Evgeny Ostroushko/Gettyimages

FOTO: Evgeny Ostroushko/Gettyimages

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

FOTO: Chayananm/Gettyimages
FOTO: Estt/Gettyimages
FOTO: Evgeny Ostroushko/Gettyimages
FOTO: Zoff-photo/Gettyimages
M. Fl.
 30. 6. 2026 | 06:00
5:33
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Zadnji dan junija je zgodaj zjutraj nastopila jagodna polna luna. Ime izvira iz staroselskih severnoameriških tradicij, kjer so polne lune poimenovali po sezonskih naravnih ciklih. Junijska sovpada z obdobjem zorenja jagod, zato simbolno predstavljala čas dozorevanja, zaključevanja spomladanskih procesov in prehoda v poletno obdobje. Na katera tri astrološka znamenja pa polna luna v kozorogu najbolj vpliva? Odgovor ima glossy.rs.

Devica

V zadnjih mesecih je bilo veliko devic preobremenjenih, saj so ves čas skrbele za druge in pri tem pozabile nase. Polna luna v kozorogu prihaja kot končni pristanek po dolgem obdobju čustvene in miselne izčrpanosti. Device bodo znova začutile trdna tla pod nogami in šele takrat spoznale, koliko napetosti so nosile v sebi. Najpomembnejša sprememba pa se bo zgodila v njihovi notranjosti. Spreminjal se bo odnos do lastne vrednosti. Številni rojeni v tem znaku bodo ugotovili, da ne potrebujejo več nenehnega potrjevanja okolice, saj bodo spoznali, da njihova vrednost ni odvisna od stalnega dokazovanja. To bo ena najtišjih, a hkrati najglobljih preobrazb, ki jih devicam prinaša ta lunina mena.

FOTO: Estt/Gettyimages
FOTO: Estt/Gettyimages

Na poklicnem področju se lahko pojavi priložnost, na katero so čakale že dlje časa. Na čustvenem področju bodo odnosi razkrili svojo pravo naravo. Nekateri se bodo pokazali kot trdni in stabilni, pri drugih bo postalo jasno, kam je brez pravega učinka odtekala energija. Manj bo potrebe po potrjevanju, več bo notranjega miru, samozavesti in občutka prizemljenosti. Prav ta sprememba bo pritegnila ljudi, ki bolj cenijo iskrenost in globino kot videz in dosežke.

Sporočilo polne lune za device: Ni vam treba dokazovati svoje vrednosti. Ves čas je bila v vas.

Škorpijon

Le redko katero znamenje navzven deluje tako mirno, medtem ko v sebi skriva cel svet čustev. Škorpijoni znajo preživeti. To je ena njihovih največjih prednosti, lahko pa postane tudi največje breme. Ko preživetje postane način življenja, se lahko neopazno spremeni v čustveno izčrpanost. Prav tako so se v zadnjih mesecih počutili številni škorpijoni. Polna luna v kozorogu ta vzorec prekinja na nežen način, ne skozi krizo, temveč skozi tiho, a zelo močno notranje spoznanje. Kot bi se odprlo okno v prostoru, ki je bil predolgo zaprt. Nenadoma bo prišel svež zrak, nov pogled in občutek, da se stvari končno premikajo. Za številne škorpijone to pomeni čustveno razrešitev. Dolgo odlašan pogovor se bo končno zgodil, zapletena odločitev bo nenadoma postala preprosta ali pa bodo spoznali, da je nekaj že zdavnaj končano, čeprav tega nihče ni izrekel na glas.

FOTO: Evgeny Ostroushko/Gettyimages
FOTO: Evgeny Ostroushko/Gettyimages

Tudi na poklicnem in finančnem področju se odpirajo nepričakovane možnosti. Priložnost, ki se je nekoč zdela nedosegljiva, se vrača v veliko bolj stabilni obliki. Odločitve, ki so dolgo čakale, bodo končno dozorele. Intuicija škorpijonov bo pod vplivom te polne lune izjemno močna in skoraj nezmotljiva. V partnerskih odnosih se obeta več čustvene jasnosti. Površne vezi bodo počasi izgubljale pomen, medtem ko bodo pomembni odnosi postali iskrenejši, trdnejši in globlji. Manj bo dvomov, več zaupanja v lastne občutke. Ta polna luna od škorpijonov ne zahteva, da postanejo še močnejši. Poziva jih, naj končno odložijo bremena, ki jih nikoli niso bili dolžni nositi.

Sporočilo polne lune za škorpijone: Moč ni le vzdržljivost. Včasih je največja moč v tem, da si upamo nekaj končno izpustiti.

Vodnar

Polna luna v kozorogu vodnarjem prinaša jasnejšo sliko in odgovore, ki jih že dolgo iščejo. V zadnjih mesecih so čakali občutek, da se njihovo življenje končno premika v pravo smer. Zdaj prihaja trenutek, ko se bodo stvari začele sestavljati. Kozorog vodnarjem ponuja tisto, kar mu je pogosto primanjkovalo: strukturo, ki podpira njegove velike ideje. V času okoli polne lune vodnarji opažajo pomembno miselno spremembo. Zadeve, ki so se prej zdele zapletene, postajajo preprostejše, odločanje  precej lažje. Lažje prepoznavajo, kaj jim jemlje energijo, in se odločajo za tisto, kar podpira njihov osebni razvoj. Projekti, ki so dolgo mirovali, se premikajo. Ideje dobivajo konkretno obliko, priložnosti postajajo vse bolj oprijemljive.

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages
FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

Nekateri vodnarji se vračajo k ustvarjalnim projektom, s katerimi dolgo odlašali, drugi dobivajo nepričakovano podporo ali ponudbo, ki jim odpira novo smer. V odnosih postajajo bolj neposredni in iskreni, pojavlja se močna želja po tem, da bi jih drugi resnično razumeli, ne le opazovali od daleč. Samskim lahko ta energija prinese globlje in bolj iskrene povezave, tistim v partnerskem odnosu pa pomembne pogovore, ki bodo okrepili zaupanje in stabilnost.

Sporočilo polne lune za vodnarje: Vaše ideje ne potrebujejo popolnega trenutka. Potrebujejo le to, da jih končno udejanjite.

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