Jaguar, kolibri in orel: starodavna šamanska pot do notranje moči

Albert Villoldo, psiholog in medicinski antropolog, šaman, zdravilec in most med modrostjo starodavnih ljudstev in sodobno znanostjo, združuje šamanska izročila Amazonije in Andov z najnovejšimi spoznanji nevroznanosti. Ustanovil je organizacijo The Four Winds Society (Društvo štirih vetrov), ki širi njegovo metodologijo 'šamanske energijske medicine'.

Gre za odločitev, da se popolnoma predamo svoji poti, brez držanja priprtih vrat.

Svoja šamanska in znanstvena spoznanja je Alberto Villoldo izkusil na lastni koži, ko se je boril za življenje.

Pogosto govori o kolesu modrosti, ki simbolizira štiri smeri – jug, zahod, sever in vzhod – in predstavlja štiri arhetipske poti človeka. Jug je smer, kjer spuščamo težo preteklosti, kjer se soočamo s starimi zgodbami, bolečinami in ranami. Zahod predstavlja arhetip jaguarja – pomaga nam zreti v temo, začutiti strahove in jih transformirati v moč. Sever je smer kolibrija – učimo se izbirati tisto, kar resnično hrani našo dušo, predstavlja odmik od materialnega. Vzhod uteleša arhetip orla – pot vizije in ustvarjanja – tukaj sanjamo svoj svet v resničnost.

Njegov koncept štirih modrosti temelji na učenju inkovskih zdravilcev, ki so ohranjali starodavne tehnike zdravljenja, ki presegajo zgolj fizično telo; tako verjame, da je velik del bolezni in trpljenja posledica odtujenosti – od narave, od sebe in svoje svetlobne energije. Zato spodbuja proces spominjanja, ponovne vzpostavitve povezave z energijskim telesom, čistosti energijskih centrov ter transformacijo travm, ki so zapisane v energijskem polju.

Ena izmed močnih praks, ki jih Villoldo izpostavlja, je vaja gotovosti. Gre za odločitev, da se popolnoma predamo svoji poti, brez držanja priprtih vrat. To pomeni, da se ne sprašujemo ves čas, ali smo prav izbirali, ali je morda kje drugje bolje – sprejmemo pot, ki smo jo izbrali, in stopimo nanjo s polno prisotnostjo. Pravi, da moramo živeti zavestno in brez razmišljanja kaj če. Če stopimo na pot preobrazbe, naj bo to z vso močjo in pogumom. Ne glejmo nazaj, ne pustimo dvomom, da uničijo našo energijo.