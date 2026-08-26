Jantre uravnavajo neravnovesja in izboljšajo kakovost prostora

Jantre so izredno močne grafične slike, ki s pravilno kombinacijo barv, simbolov in natančne geometrije trajno vplivajo na kakovost prostora ter spreminjajo in uravnavajo neravnovesja tako v prostoru kot tudi v nas samih. Uporabljene in poznane so že več tisoč let kot sredstvo vzpostavitve ravnovesja tako na energijski kot tudi globlji, duhovni ravni.

»Vastu jantra je simbol naravnih zakonov in osvetljuje tesno povezanost prostora, naravnih zakonov in posameznika. Pravilno izbrana in postavljena na pravilno mesto v prostoru postane močno žarišče energije ter zmanjšuje neravnovesja v prostoru, v nas in različnih področjih življenja,« pravi Tina Pipan, strokovnjakinja za vastu. So izredno lepe in se jih lahko uporabi kot sliko ali okras v prostoru. Jantre so sestavljene in izrisane iz geometrijskih elementov in simbolov. Njihova moč je odvisna od natančne geometrije in pravilno izbranih simbolov ter barv.

»Kompleksna geometrija, ki so jo pogosto uporabljale že stare civilizacije, je ključ njene učinkovitosti. Simboli v njej (npr. lotosov cvet) so prav tako že dolgo časa po vsem svetu uporabljeni kot simboli skladnosti, lepote, harmonije in zdravja. So močni, učinkoviti in univerzalni, uporabljeni tudi v geomantiji kot sredstvo vzpostavitve ravnovesja zemeljskih in magnetnih tokov ter energijskih silnic v zemlji in okolju,« pojasni.