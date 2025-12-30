  • Delo d.o.o.
KAJ NOSI PRIHODNOST?

Jasnovidka opozarja: tole sledi v letu 2026, napovedi niso prav nič pozitivne

Poudarila je, da zagovarja »energijo priprave in ne energijo strahu«, zato naj bi bilo ključno, da smo v »stanju pripravljenosti«.
Vidci napovedujejo, da nas v prihodnosti čaka bančna kriza na svetovni ravni. Foto: shutter_m/Getty images FOTO: Shutter_m Getty Images/istockphoto
N. P.
 30. 12. 2025 | 20:47
 30. 12. 2025 | 20:47
2:52
A+A-

Ko se leto prevesi v novo, marsikdo upa, da bo prihajajoče obdobje vsaj malo mirnejše. A Jill M. Jackson, ki zase pravi, da je prejela naziv »Jasnovidka leta«, je v svojih napovedih precej bolj mrka – mimogrede jih je predstavila tudi v pogovoru v podkastu JeffMara, kjer je opisala tri stvari, ki naj bi zaznamovale leto pred nami: gospodarsko nestabilnost, več naravnih nesreč in stopnjevanje konfliktov. Ob tem je poudarila, da zagovarja »energijo priprave in ne energijo strahu« in da je po njenem »veliko sprememb na poti«, zato naj bi bilo ključno, da smo v »stanju pripravljenosti«.

Kot prve je izpostavila finančne pretrese: za 2026 vidi »veliko polarizacije« in »nadaljevanje gospodarske nestabilnosti«, vse skupaj naj bi delovalo »kot vlak smrti«, ob tem pa je dodala še napoved, da bo »žal veliko več ljudi izgubilo službe v 2026«. V isti sapi je poskušala najti tudi “pozitivno” plat, češ da bodo nekateri ravno zaradi tega prisiljeni pogledati vase in ugotoviti, da sploh niso bili na svoji »poti duše«.

Poplave in vojne

Druga napoved se nanaša na naravne nesreče oziroma to, kar sama imenuje »zemeljske spremembe«. Spomnila se je, da je novembra napovedala potres na Japonskem z magnitudo »sedem ali več« in zatrdila, da se je to »uresničilo«, čeprav ji je »bolj všeč, ko pri takšnih rečeh ni natančna«. Za naprej je dodala, da vidi »še več« težav na Japonskem, obenem pa »več potresov na zahodni obali« ZDA. Omenila je še območja, kot sta Indonezija in Tajska, ter “velike vodne dogodke”, za katere pravi, da jih “duh” omenja že leta. Po njenem naj bi se stopnjevali predvsem »vodni dogodki« – tudi poplave – na Karibih, Japonskem, v Indoneziji ter na območjih Indijskega in Tihega oceana.

Tretji sklop je vojna. Jacksonova je dejala, da konflikte ustvarjajo »tisti na vrhu« zaradi »denarja in nadzora«, ter napovedala, da se bodo ljudje v letih 2026 in 2027 temu »zares prebudili«. Po njenem se napetosti »nadaljujejo v 2026«, vidi pa tudi »velik konflikt« in celo »svetovni konflikt« na določenih območjih. Na vprašanje o Venezueli je govorila o »zanimivi dinamiki« in dejala, da lahko »žal čuti stopnjevanje«, a hkrati meni, da se bo to k sreči zaključilo »nekje sredi leta 2026«.

