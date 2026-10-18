Jutra imajo posebno čarobnost. Ko svet še spi, se odpira prostor za stik s seboj, svojo intuicijo in žensko energijo. Namesto da hitimo v nov dan, si privoščimo nekaj drobnih ritualov, ki nas povežejo z ritmom narave. Prebujajmo se počasi. Še preden vstanemo, globoko vdihnimo, se pretegnimo in začutimo energijo novega dne. Ob kozarcu tople vode z limono si v mislih oblikujmo namero, ki nas bo spremljala čez dan.

Posebno moč ima hvaležnost. V dnevnik zapišimo tri stvari, za katere smo hvaležne. Tako simbolično odpremo vrata obilju in pozitivni energiji. Nato telo prebudimo z nežno jogo, plesom ali sprehodom po vrtu. Jesen nas vabi k umirjanju in spuščanju starega. Tako kot drevesa odvržejo listje, tudi me razmislimo, česa ne potrebujemo več. V dnevnik zapišimo, kaj želimo pustiti za seboj in katere sanje bomo negovale v prihajajočih mesecih.

Za zajtrk si pripravimo toplo ovseno kašo z jabolki in cimetom. Vonj jesenskih začimb naj nas spomni na povezanost z zemljo. Prisluhnimo svoji intuiciji, spoštujmo osebne cikluse in dovolimo, da nas jutranja tišina napolni z nežnostjo.