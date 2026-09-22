Jesenske prelomnice: tem trem znamenjem se bo življenje obrnilo na glavo

Za tri astrološka znamenja začetek letošnje jeseni ne prinaša le menjave letnega časa, temveč obdobje velikih prelomnic. Astrologi napovedujejo, da bodo naslednji meseci prinesli odločitve, ki bodo močno zaznamovale njihovo ljubezensko, poklicno ali osebno življenje.

Raki bodo končno zaprli poglavje, ki jih je že dolgo čustveno izpraznjevalo. Nekateri bodo prenehali čakati na nekoga, ki ne ve, kaj bi sam s sabo, drugi pa bodo razčistili odnose v družini ali domu. Čeprav bo začetni rez morda težek, bo hitro prinesel olajšanje in odprl prostor za nove priložnosti. Samski bodo imeli priložnost spoznati nekoga, ob komer jim ne bo treba ugibati, pri čem so, premik pa se obeta tudi na poslovnem področju, saj se lahko znova pojavi priložnost, ki so jo pred časom zavrnili.

Škorpijoni ne bodo več pristajali na polovične rešitve. Če jih delovno mesto ne izpolnjuje, bodo resno razmislili o spremembi, v odnosih pa bodo zahtevali jasne odgovore. Oktober bo idealen čas za uresničitev idej, ki so jih doslej le načrtovali, ter za obuditev starih stikov. Njihova največja prednost bo ta, da bodo tokrat povsem jasno vedeli, česa si v življenju več ne želijo.

Kozorogom bo jesen prinesla obroditev sadov dolgotrajnih naporov in discipline. Odlika in trud iz preteklih mesecev bosta končno postala vidna, bodisi skozi napredovanje in večjo odgovornost v službi bodisi skozi pomemben korak v zasebnem življenju. Ko se bodo ob koncu jeseni ozrli nazaj, bodo spoznali, da so se njihove prioritete začele temeljito spreminjati prav v septembru.