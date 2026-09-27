Jesenski horoskop: Pet znamenj vstopa v najboljše obdobje leta, nekaterim se obeta celo ...

Pred nami je jesensko obdobje, ki po astroloških napovedih prinaša velik val optimizma, sveže energije in novih priložnosti. Medtem ko nekateri znaki zapirajo stara poglavja in postavljajo trdnejše temelje, se drugim obetajo nepričakovani preobrati in usodna srečanja. Preverite, kaj zvezde v naslednjih mesecih napovedujejo ribam, ovnom, tehtnicam, dvojčkom in levom.

Čas za nove začetke in večjo odločnost

Za ribe in ovne prihaja obdobje, ki bo po zahtevnejšem času premisleka prineslo več jasnosti ter motivacije. Ribe bodo končno začutile, da se zadeve, ki so bile prej negotove, počasi postavljajo na svoje mesto. Obdobje jim prinaša večje zaupanje v lastno intuicijo, na poslovnem področju nove ideje, v zasebnem življenju pa več bližine in razumevanja.

Ovni bodo po počasnejšem ritmu znova začutili močan val energije. Povrnila se jim bo želja po uresničevanju ciljev, kar so prej odlašali. Z odločnostjo bodo lažje premagovali izzive ter spet prevzeli nadzor nad svojo potjo. Obe znamenji bosta ta čas lažje izkoristili za opustitev preteklosti in korak naprej.

Jesen v znamenju novih ljubezenskih zgodb

Za tehtnice in dvojčke zvezde napovedujejo izjemno zanimive ljubezenske preobrate in globoke povezave. Tehtnice po obdobju posvečanja samim sebi vstopajo v čas, ko bodo pripravljene odpreti srce. Nova poznanstva se bodo dogajala spontano — preko prijateljev, na dogodkih ali ob vsakodnevnih opravkih. Zanimiv pogovor se lahko hitro razvije v nekaj več, čustva pa bodo tokrat premagala previdnost. Več globine in skupnih trenutkov se obeta tudi tistim, ki so že v zvezah.

Ovni bodo po počasnejšem ritmu znova začutili močan val energije. FOTO: Centralitalliance Getty Images

Dvojčki bodo s svojo družabnostjo in radovednostjo privabili osebo, ki jih bo očarala že ob prvem srečanju. Ne bo šlo za le prehodno poznanstvo: ta oseba jih bo presenetila s svojo stabilnostjo in razumevanjem ter lahko precej spremeni njihov pogled na ljubezen in prioritete.

Nepričakovani preobrati in spoznanja

Za leve bo jesen vse prej kot dolgočasna. Pred njimi je dinamično obdobje, polno presenečenj, ki jih bo prisililo k izstopu iz cone udobja. V njihovo življenje se lahko vrne nekdo iz preteklosti, obenem pa se bodo odprla vrata do povsem novih ponudb in priložnosti. Čeprav se vse ne bo odvijalo po načrtih, bodo prav nepredvidljivi dogodki in sprememba rutine prinesli najboljše trenutke. Vzpostaviti bo treba tudi jasnejše meje v odnosih in ugotoviti, kdo so ljudje, ki resnično štejejo.