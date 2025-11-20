Jesenski nasveti za več energije

Prepoznajmo, kdaj moramo počivati, se igrati, zabavati ali delati. Kakšni so naši naravni ciklusi? Kdaj smo najbolj učinkoviti? Kaj lahko naredimo, da bo naše življenje bolj produktivno? Ko ne poslušamo svojega telesa, se pojavijo stres, napetost, strah, frustracija, tesnoba in bolezen. Vsaki dve uri si zato vzemimo nekaj minut odmora. Raztegovanje, globoko dihanje ali kratka meditacija lahko naredijo razliko med utrujenostjo in stresom ali zdravjem, ustvarjalnostjo in sproščenostjo.

Bodimo ustvarjalni. Ustvarjalnost nam omogoča, da se sprostimo, zabavamo in raziskujemo. Daje nam priložnost za učenje, rast in odkrivanje svojih talentov. Ko smo ustvarjalni, smo pogosto bolj navdihnjeni, domiselni in iznajdljivi. Ustvarjalnost in zabava podaljšujeta življenje, zato poiščimo dejavnosti, ki nam omogočajo ustvarjalno izražanje.

Smeh in hvaležnost

Vnesimo več barv v svoje življenje. Barve lahko namreč povzročijo, da se počutimo težke, potrte in utrujene ali lahkotne, živahne in vesele. Ugotovimo, katere nas napolnijo z dobro energijo, in jih vnesimo v svoje življenje. To lahko pomeni, da stene pobarvamo v zeleno, ker nas ta barva pomirja, da oblečemo oranžno obleko za več živahnosti ali pozimi v dom prinesemo več cvetja za občutek svežine. Naj bo naše življenje barvito.

Hvaležnost naj bo naš odnos do življenja. Osredotočimo se na vse čudovite stvari, ki jih imamo, namesto da razmišljamo o tem, česa nimamo, ali se pritožujemo nad pomanjkanjem. Ne pozabimo: tisto, na kar se osredotočamo, raste. Če izbiramo, da se osredotočamo na nezadovoljstvo, se bo to le še množilo.

Poleg tega postavimo smeh na pomembno mesto. Dolgo smo verjeli, da potrebujemo razlog za smeh. A koristi smeha so tako velike, da so ljudje po vsem svetu začeli prakticirati »smeh zaradi smeha«. Obstajajo celo klubi smeha in joga smeha, na kateri učijo posebne vaje smejanja. Če gledamo na življenje z bolj humornega zornega kota, se laže sprostimo in hitreje zdravimo.